Наш ответ — стабильность и надёжность

— Сегодня многих волнует вопрос влияния введенных Западом санкций в отношении тех или иных сфер жизнедеятельности. Насколько они повлияли на производственную деятельность газотранспортного предприятия?

— «Газпром трансгаз Уфа» не только продолжает стабильно выполнять транспортировку газа по транзитным маршрутам и внутри республики, но и делает это в условиях высокой загрузки газотранспортной системы. После того, как в минувшем году был достигнут рекордный за всю историю нашего предприятия годовой объем транспортированного газа — 108,8 млрд кубометров, мы продолжаем выполнять поставки голубого топлива со стабильной загрузкой транзитного коридора не менее 90%. В том числе на нужды региона поставлено более 15 млрд кубометров газа. Востребованность природного газа отечественной экономикой — это показатель ее активности. Поэтому мы можем смело говорить о том, что жизнь не стоит на месте, регион продолжает развиваться. Что касается санкций: когда я начинал трудовую деятельность в структуре газовой промышленности в 1983 году, первое, что увидел на производственной площадке, — это плакаты против санкций Рейгана. С тех пор ни одного года не было без ограничений. Никогда не было легко. И вопреки всему мы строили, развивались. Сейчас происходит очередной виток событий. Мы относимся к санкциям как к катализатору развития и еще более активно продвигаем отечественную продукцию. Ведь газовая отрасль в целом подпитывает довольно много смежных отраслей промышленности, обеспечивая заказами организации машиностроения, приборостроения, трубопроката, изготовления арматуры, коммуникационного и прочего оборудования. На наших объектах трудятся строители-смежники и множество сервисных организаций. Предприятие на протяжении нескольких лет активно содействует расширению использования региональной высокотехнологичной продукции в газовой отрасли. Сегодня эта работа дает ощутимые плоды.

— Какова доля отечественных технологий и оборудования, применяемых предприятием в производственных процессах?

— Все основные материалы и оборудование, применяемые при ремонте и реконструкции объектов, отечественного производства.

В «Газпром трансгаз Уфа» проводится системная работа по развитию технологической независимости и привлечению региональных производителей импортозамещающего оборудования. Реализуется дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции промышленных предприятий Башкортостана.

Так, в реконструкции компрессорных станций используются уфимские двигатели АЛ-31СТ, которые приходят на смену устаревшим украинским приводам. Надежность их работы подтверждена существенным повышением наработки на отказ. В этом направлении работа с ОДК-УМПО будет продолжена, и мы рассчитываем в следующем году получить результаты по созданию энергонезависимого газоперекачивающего агрегата.

Уфимский двигатель широко востребован и на других объектах компании — Бованенковском месторождении и газопроводе «Сила Сибири».

Следующим важным шагом на пути к технологической независимости отрасли станет выпуск на площадке ОДК-УМПО газотурбинного двигателя АЛ-41СТ мощностью 25 МВт с возможностью увеличения полезной мощности до 32 и 42 МВт. В настоящее время осуществляется подготовка производства для изготовления двух опытных образцов. Ведется проектирование производственно-технологического комплекса по сборке и испытаниям силовых установок производительностью до 50 индустриальных двигателей в год, который одновременно обеспечит растущие потребности как в ремонте действующих, так и в изготовлении новых двигателей.

— Как обстоят дела с реализацией инвестиционных проектов и производственных программ?

— Мы не останавливаемся ни по одному из проектов и продолжаем их реализацию в соответствии с утвержденными планами. Во многом благодаря тому, что ранее уже был сделан хороший задел на будущее. Благодаря поддержке «Газпрома» был достигнут высокий уровень инвестиционной активности.

В текущем году полностью завершена реконструкция газоизмерительной станции «Шаран» Новопсковского коридора. Реализация проекта позволила повысить точность измерений количества и качества газа, транспортируемого по экспортному коридору магистральных газопроводов.

Годом ранее после модернизации введена в эксплуатацию крупнейшая в регионе газораспределительная станция «Ново-Александровка» производительностью почти миллион кубометров газа в час. Это позволило существенно повысить надежность газоснабжения Уфы. Важным этапом развития системы газоснабжения столицы региона станет строительство газораспределительной станции «Русский Юрмаш».

Завершена реконструкция технологических объектов Канчуринско-Мусинского комплекса подземного хранения газа, находящегося в зоне ответственности «Газпром трансгаз Уфа» как заказчика реализации проекта. В результате активная емкость хранилища увеличена до 4,7 млрд кубометров газа, а суточный отбор — до 58 млн кубометров. Реализовано и решение по реверсивному отбору газа из подземных газохранилищ.

На предприятии осуществляется обновление инфраструктуры сервисных подразделений. Завершено строительство базы управления аварийно-восстановительных работ в поселке Миловка Уфимского района. Там же возводится новая промышленная площадка управления технологического транспорта и специальной техники. В городе Белорецке строится сервисный центр для обслуживания газопроводов юго-восточной части республики. В Аркауловском филиале построено здание автотранспортного цеха, в Стерлитамакском — новый контрольно-пропускной пункт.

В последние годы существенно обновлен автотранспортный парк. В приоритетном порядке приобретаются техника отечественного производства и транспорт, работающий на газомоторном топливе. Блочно-модульные заправочные станции установлены на промышленных площадках всех линейных производственных управлений. Доля служебного автотранспорта на метане составляет три четверти от общего количества. В этом году реализован пилотный для отрасли проект — автомобильный пробег «По Башкирии на метане», соединивший в себе цели развития внутреннего туризма и популяризации использования газомоторного топлива.

— Как сегодня развивается сотрудничество республики с компанией «Газпром»?

— У предприятий Группы Газпром и компании в целом с республикой налажено конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. В уходящем году направления взаимодействия были актуализированы в новых соглашениях. Организована совместная работа в области энергетического машиностроения, производства сжиженного природного газа, развития рынка газомоторного топлива, подготовки квалифицированного персонала для газовой промышленности. Одной из ключевых является задача, поставленная президентом страны, — это завершение технически возможной сетевой газификации населенных пунктов. В Башкортостане эту цель планируется достигнуть до конца 2025 года.

Значение компании для социально-экономического развития Башкортостана неоценимо. Свыше 90 процентов тепловой и электрической энергии в регионе вырабатывается за счет использования природного газа. Но «Газпром» — это не только природный газ. В регионе функционирует одно из крупнейших предприятий нефтегазохимического кластера — «Газпром нефтехим Салават». С ним связаны большие перспективы развития сферы переработки газа. Также республика находится на лидирующих позициях в стране по количеству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и объемам потребления газомоторного топлива.

Еще одно социально значимое направление — создание условий для занятий спортом. Только в рамках программы «Газпром» — детям» в регионе за 15 лет возвели 21 объект. Сейчас в столице Башкортостана строится крупный ФОК с бассейном, катком и универсальным залом. Это будет хороший подарок к 450-летию Уфы.

— Расскажите, пожалуйста, о подготовке специалистов для предприятия, в том числе работе с молодежью.

— Башкортостан был, остается и будет одним из опорных регионов для отрасли, крупным промышленным и научно-образовательным центром, поставщиком высокотехнологичного оборудования и востребованных специалистов для крупных проектов компании. Подготовка квалифицированных кадров для эксплуатации наукоемкого оборудования ведется в формате сетевого взаимодействия, в который включены ведущие производители, высшие учебные заведения и дочерние общества «Газпрома». Такая синергия достигнута в обучении персонала, занятого в эксплуатации газотурбинных двигателей.

В год начала десятилетия науки и технологий, объявленного президентом страны В. В. Путиным, в столице Башкортостана подписан меморандум о сотрудничестве с участием 11 ведущих российских вузов и 5 дочерних организаций «Газпрома». Крупные предприятия компании в регионе стали партнерами Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Уфа ежегодно становится площадкой для отраслевых конкурсов профессионального мастерства и реализации пилотных образовательных проектов. Здесь впервые в истории компании проведены конкурсы среди лучших водителей и уполномоченных по охране труда «Газпром профсоюза». Совместно с опорным вузом «Газпрома» — Уфимским нефтяным университетом — проведен слет целевых студентов «Газпрома». В инженерных лицеях реализуются пилотные и профориентационные образовательные проекты «Газпром-группа» и «Предуниверсарий». Впервые состоялась просветительская акция «Газовый диктант», которая охватила около 10 тысяч участников со всей России.

— Сохраняются ли сегодня социальные обязательства перед коллективом?

— Для нас были и остаются в приоритете реализация социальных льгот и программ, поддержка семей газовиков и наших ветеранов. В 2022 году в корпоративную программу жилищного обеспечения вступили еще 64 семьи. Во взаимодействии с коллегами из газораспределительной организации обеспечена газификация домов ветеранов и работников предприятия.

Большое внимание уделено организации отдыха. В здравницах и санаториях здоровье укрепили свыше четырех тысяч человек. Отмечу, что решением «Газпрома» действие генерального коллективного договора продлено до 2024 года с сохранением всех ранее принятых социальных льгот и гарантий. Это позволило пролонгировать действие коллективного договора «Газпром трансгаз Уфа».

Поддержку коллектива мы продолжим и в дальнейшем, сохраняя ее адресный и системный характер.

— Какие первостепенные задачи стоят перед вами в обозримом будущем?

— Мы являемся свидетелями масштабных изменений, которые происходят в стране и мире. Важно сконцентрировать ресурсы на обеспечении надежности объектов магистрального транспорта газа, а также продолжить совершенствование процессов управления, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия.

В следующем году нашему предприятию исполняется 70 лет. С гордостью могу сказать, что оно одно из лидирующих, передовых в отрасли. И мы должны сохранить стабильные производственные показатели, традиционные для Общества достижения в социальной сфере.

И пусть в очередной раз нас устрашают санкциями, пытаются загнать в угол. Сегодня вся наша большая страна объединилась в единую команду, чтобы преодолеть возникшие трудности. Сейчас идет ожесточенная борьба за наши чувства и умы, за наше отношение к Родине, к нашей общности. Надо оставаться стойкими и не поддаваться деструктивному воздействию наших недругов. Сегодня нам, как никогда, важно сплотиться. Я уверен, мы обязательно выйдем из всех трудностей еще более сильными и независимыми.

— Спасибо за беседу!