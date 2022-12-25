Берегите деньги, денег берегитесь

Известие о том, что оперная дива из Уфы уже в третий раз помогла полиции задержать телефонных мошенников, пытавшихся выманить ее деньги, облетела все новостные каналы.

И это пример того, как следует вести себя в непростой ситуации. Человеку, ни разу не попадавшему в такой переплет, кажется, что мошенники могут обмануть ну уж совсем глупых людей. «Меня сия участь не постигнет», — думает каждый из нас.

И глубоко ошибается.

— Мы по природе своей весьма самонадеянные люди, — говорит директор направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ (Москва) Екатерина Сушко. — Во время исследования уровня финансовой грамотности жителей Башкирии мы обнаружили, что 91 процент опрошенных считают, что уровень их финансовой грамотности находится на среднем или выше уровне. На самом деле оказалось, что индекс финансовой грамотности жителей республики составляет 12,53 балла из возможных 21. Следует отметить, что динамика наблюдается положительная — за пять последних лет грамотных в финансовом отношении жителей Башкирии стало больше на 2,6 процента.

Динамика, может, и положительная, но признаемся, не головокружительная. Вице-премьер — министр финансов республики Лира Игтисамова признает, что уровень грамотности людей при обращении с деньгами все еще невысокий.

— На сегодня этот уровень составляет 64 процента, — говорит она. — И это даже не два человека из трех, чуть меньше. У нас стоит задача повысить финансовую грамотность до уровня 80 процентов к 2030 году. Для этого проводится много обу­чающих мероприятий. Причем упор делаем на детей: даже в садиках вводим обучающие курсы. Придет ребенок из детского сада или школы домой, начнет задавать вопросы родителям: что да почему, тем и самим придется подтянуться в вопросах знания аспектов денежно-финансового обращения. Ведь не секрет, что еще много людей, которые влезают в кредиты, даже не представляя, как их потом будут отдавать. Есть и те, кому приходится отдавать в счет погашения займов половину зарплаты. Для правительства эта ситуация тревожная, требующая реагирования.

Между тем по данным, приводимым директором Центра финансовых исследований Башкортостана Евгением Декатовым, на сегодня среди взрослого населения региона 15 процентов демонстрируют высокий уровень финансовой грамотности. И это на два процентных пункта выше, чем было два года назад. У 49 процентов наблюдается средний уровень знаний. А вот 36 процентов населения республики показывают низкий уровень финансовой грамотности.

— Динамика последних лет показывает планомерный рост навыков населения в управлении финансами, а также рост знаний в сфере финансов, — говорит он. — Все больше жителей демонстрируют навыки грамотного расчета процентов по кредиту, осознают рискованность высокодоходных инвестиций, а также соглашаются с тем, что деньги можно потерять, если их сберегать только в одном месте.

По словам наших собеседников, за последние несколько лет увеличилась доля тех, кто ведет бюджет и планирует расходы, и тех, кто хотя бы делал попытку отложить на «черный день». К примеру, доля последних за два года увеличилась на девять процентов: по статистике, сейчас до 56 процентов жителей региона имеют финансовые сбережения.

По статистике же, но уже правоохранительных структур, на эти сбережения мошенниками объявлена настоящая охота. Ни одна неделя не обходится без сводки МВД, в которой сообщается о том, что люди сами отдают накопленное ими непосильным трудом разным нечестным на руку типам. Статистику из разряда кого больше обманывают — финансово грамотных или вовсе не имеющих об этом понятия — нам оперативно представить не смогли. Но личный опыт подсказывает, что на сладкие посулы или, наоборот, страшилки о том, что «сейчас кто-то пытается снять с карты ваши деньги, а потому вы сами лучше снимите и нам отдайте», ведутся люди самых разных социальных групп и уровня образования.

К примеру, один из моих родственников, сам работавший ранее финансовым ревизором, поддался на телефонные угрозы о том, что с его банковской карты злоумышленники пытаются списать средства. Ему предложили подойти к банкомату, снять деньги и передать их работникам правоохранительных структур, которые «вот-вот подъедут», с тем, чтобы затем изобличить мошенников. И только вмешательство близких людей, узнавших о ситуации, помогло избежать неприятного развития событий. По сути его силком оттащили от банкомата. Сам герой этой истории до сих пор не может объяснить, как он смог поверить в эту чушь.

Так что финансовая грамотность хоть и имеет значение, но следует учитывать и другие факторы, сопровождающие ту или иную денежную операцию. Как говорится, и на старуху бывает проруха.

Не последнее место в выборе финансовой модели поведения каждого человека имеет текущая экономическая ситуация в стране. Или даже в конкретной семье. Проводившие в республике исследование сотрудники аналитического центра НАФИ отмечают, что установки в отношении распоряжения деньгами и финансового планирования населением Башкирии падают на фоне социально-экономической турбулентности последних лет.

К примеру, если в 2020 году 55 процентов жителей региона придерживались установки на планирование своего бюджета, а 39 процентов и вовсе были ориентированы на долгосрочные сбережения, то к концу текущего года модель поведения изменилась. Сейчас лишь 36 процентов населения Башкирии продолжают планировать, в то время как уже 46 процентов живут сегодняшним днем. Только 27 процентов жителей республики сейчас ориентированы на долгосрочные сбережения, а 52 процента предпочитают скорее тратить деньги, чем их откладывать.

Можно, конечно, говорить о недостаточных уровнях зарплат, предполагающих планирование, но специалисты отмечают, что строить планы можно при любых деньгах. Конечно, будут разниться цели и сроки их достижения. В принципе, на модель финансового поведения это сильно влиять не должно: скопишь ли ты несколько десятков тысяч на новый холодильник или пару-тройку миллиардов на заводик — сути это не меняет.

В изменении же ситуации с моделью поведения людей, скорее всего, следует разбираться социальным психологам — смена вектора говорит об утрате веры в стабильное будущее. По данным ВЦИОМ, каждому третьему россиянину иногда не хватает денег до зарплаты, а для каждого десятого это уже постоянная проблема. Часто вопрос не в низком достатке, а в неправильном управлении средствами. Ведь что такое финансовая грамотность? Набор навыков и знаний, которые помогают не тратить лишнего и приумножать накопления. К ним относятся планирование бюджета, знание кредитных и страховых продуктов, умение распоряжаться деньгами, правильно оплачивать счета, инвестировать и откладывать.

В Башкирии уже 11 лет ведут работу по повышению финансовой грамотности. И положительные результаты есть. К примеру, по стране мы находимся среди регионов, которые ставят в пример. В то же время среди двадцати самых развитых стран население России недобирает даже до средних показателей по уровню финансовых знаний. Так что простор для дальнейшей образовательной работы самый широкий.

Эксперты отмечают, что ничего трудного в достижении финансовой грамотности нет — достаточно освоить теоретические азы и прикладные приемы. И уже это позволит не переживать по поводу долгов и непредвиденных ситуаций, быть спокойным за свое долгосрочное будущее и достойно жить в настоящем.