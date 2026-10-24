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Еда
24 Октября , 17:15

Корейская морковка в салате добавит пикантности

Как бы ни относились мы к салатам из смешанных между собой различных продуктов, но традиционно готовим их для праздничных столов, а порой и для обычной трапезы. Мне особенно по душе легкие салаты на основе крабовых палочек. Они получаются вкусными и сытными, да и калорий в них насчитывается гораздо меньше, чем в любых других подобных закусках.

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Недавно встретила рецепт с необычным сочетанием продуктов. И, честно, говоря, он меня удивил. Приготовила. Понравился. Предлагаю вам.

Понадобится: 100 г крабовых палочек, 2 вареных куриных яйца, плавленый сырок или 100 г сыра, 50 г корейской морковки, майонез по вкусу.

Крабовые палочки надо мелко нарезать, яйца пропустить через яйцерезку, чтобы получились мелкие кубики, сыр натереть на крупной терке. И вот тут наступает очередь корейской морковки, которую лично я не встречала прежде в салатах подобного рода. Но она придала закуске особый вкус, и теперь я буду пробовать сочетать ее и с другими ингредиентами. Итак, корейскую морковку надо порезать на небольшие фрагменты. К салату можно добавить горсточку консервированной кукурузы или зеленого горошка. Это усилит вкусовой эффект. Блюдо останется заправить майонезом.

Как вариант ингредиенты неплохо уложить слоями с помощью сервировочного кольца и добавить в одну из прослоек вареный рис. Неплохо будут сочетаться с аналогичным набором продуктов еще и мелко порезанные помидоры без мякоти — в прослойке они придадут салату красивый яркий вид.

Автор:Наталья ТРОФИМОВА
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