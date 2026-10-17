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Еда
17 Октября , 17:15

Когда глаза боятся, а руки делают

Многие хозяйки научились сегодня печь хлеб в домашних условиях. Лично мне это занятие казалось сверхсложным. Тем более если дело касалось выпечки багета. Но глаза боятся, а руки делают. Стоило попробовать, и опыт оказался удачным. Предлагаю читателям газеты свой рецепт для выпечки багета.

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Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

Багет по-домашнему

Понадобится: 380 г пшеничной муки, 220 мл воды, 4 г сухих дрожжей, 8 г сахара, 5 г соли, 20 мл растительного масла.

Муку надо просеять в чашу миксера. Дрожжи развести в теплой воде, добавить к муке вместе с остальными ингредиентами. Замешивать на средней скорости, пока тесто не начнет полностью отставать от стенок чаши. Можно сделать это вручную.

Далее сформировать тесто в шар, положить в слегка смазанную маслом посуду и накрыть пищевой пленкой. Оставить при комнатной температуре на полтора часа до увеличения в объеме примерно в три раза. Затем разделить тесто на три части.

Обмять каждую, сформировать шарики, накрыть полотенцем и оставить на доске на 20 минут. Растянуть каждый шарик в прямоугольник и скатать в жгут, сформировав таким образом багет, края защипнуть (для удобства доску и руки можно смазать растительным маслом). Переложить на противень, застеленный пергаментом, присыпать мукой и сделать глубокие надрезы острым ножом под углом около 30 градусов.

Накрыть противень пленкой и оставить заготовки еще на полчаса. Духовку разогреть до 200 градусов. На дно поставить еще один противень с горячей водой. Также можно опрыскать внутренние стенки духовки водой из распылителя — это создаст пар. Выпекать багеты 15 минут с нижним противнем, наполненным водой, затем убрать воду и выпекать еще 5-10 минут (до румяной корочки). Остудить на решетке и только потом разрезать.

Автор:Ксения ОРЛОВА
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