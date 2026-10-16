Аппетитный соус понравится не только любителям восточных блюд

Соус сантан

Понадобится: 150 г растительного масла, 8 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 чайная ложка острого красного молотого перца (по желанию).

В небольшом сотейнике нужно раскалить растительное масло — до появления дымка. Отдельно в другом сотейнике следует смешать измельченный чеснок, томатную пасту и перец, залить раскаленным маслом и перемешать. Дать соусу настояться, когда манты будут готовы, выложить их на большое круглое блюдо и смазать каждый мант приготовленным соусом. Можно просто полить их горячим соусом — вкус получится восхитительный. Хочу заметить, что даже простую лепешку этот соус превратит в прекрасную закуску. А если томатную пасту заменить помидорами, то вариант соуса будет таким:

С помидорами

Понадобится: 3-4 зубчика чеснока, 1 столовая ложка красного перца крупного помола (острый перец можно заменить сладкой паприкой), 2 крупных помидора, 3-4 столовые ложки растительного масла, соль по вкусу.

Помидоры следует натереть на терке, шкурку выбросить. Чеснок мелко нарезать. В сковороде разогреть масло и обжарить чеснок до золотистого цвета. Добавить перец. Обжаривать, помешивая, на среднем огне в течение минуты. Затем добавить натертые на терке помидоры, хорошо перемешать, посолить по вкусу, довести до кипения, выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться несколько минут. Соус готов. Этот соус будет отлично храниться в холодильнике в течение недели.

В узбекской традиции

Понадобится: 100 г томатной пасты, 3 зубчика чеснока, пол стручка красного перца, 50 мл растительного масла, пол чайной ложки черного молотого перца, паприка — по вкусу, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 200 мл воды.

Острый перец и очищенный чеснок следует измельчить в блендере. Полученную массу выложить на сковородку, разогретую с маслом, и обжаривать в течение двух минут. Томатную пасту надо смешать с водой, сахаром и солью. Вылить в сковородку с зажаркой, добавить паприку, молотый перец и тушить 10 минут на слабом огне. Подавать к различным мясным блюдам.