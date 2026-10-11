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Еда
11 Октября , 17:15

Худеть получается, даже если вкусное не отменяется

Похудевший на 68 килограммов блогер Роман-Ромарио признается, что любит вкусно поесть. Поэтому рецепты для своего меню худеющего человека он придумывает сам и щедро делится ими в интернете с теми, кто тоже желает избавиться от лишних килограммов.

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Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

Среди моих любимых кулинарных шедевров блогера — «Наполеон» из теста фило. Я недавно узнала, что есть, оказывается, такое. Продается в супермаркетах и на маркетплейсах — как правило, это рулон теста, раскатанного до размера папиросной бумаги. Блогер использует его, поскольку оно низкокалорийное. Но за неимением такового можно взять обычное слоеное.

Для основы понадобится: 5-6 больших листов теста фило.

Для заварного крема: 600 мл молока, 1,5 столовой ложки крахмала, 2 яйца, сахар или его заменитель — по вкусу, по щепотке соли и ванилина.

Для прослойки и украшениялюбые ягоды или фрукты, какие найдутся в холодильнике.

Тесто фило следует нарезать на небольшие кусочки. Выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов. Подсушить до золотистой корочки, не забывая помешивать каждые три-четыре минуты, чтобы кусочки равномерно пропеклись и не подгорели.

Для заварного низкокалорийного крема в отдельной емкости следует смешать венчиком до однородности молоко, яйца, крахмал, сахарозаменитель, соль и ванилин.

Поставить смесь на плиту и уваривать на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.

Готовый крем полностью остудить (лучше убрать в холодильник на 20-30 минут — так он станет плотнее). Ягоды или фрукты нарезать небольшими кусочками.

В форму выложить примерно треть подсушенных кусочков теста, слегка прижимая их. Сверху распределить половину крема и все аккуратно разровнять. Далее выложить слой ягод или фруктов. Повторить слои: часть теста, оставшийся крем, еще слой ягод.

Верх тортика обильно посыпать оставшимися кусочками теста, предварительно измельченных руками до состояния мелкой крошки. Дать торту настояться пару часов в холодильнике, чтобы слои пропитались кремом.

Автор:Эльвира НАЗИРОВА
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