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Еда
10 Октября , 17:15

Спортсменам в санаториях давали ореховую смесь

Многие лечебные рецепты достают сейчас, как крупицы золота, из старых тетрадок своих мам и бабушек. В пору их молодости все это передавалось из уст в уста и аккуратно записывалось, чтобы найти, если понадобится для лечения.

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Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

Один из таких, как сейчас сказали бы, БАДов принимали после различных травм и при болезнях суставов. Богатая различными микроэлементами ореховая смесь помогала быстро восстановить организм и привести его в норму. В спортивных санаториях, кстати, раньше большое внимание уделяли не только упражнениям и массажу. Важную роль в реабилитации играло сбалансированное питание. И вот именно в санаториях пациентам, у которых спортивные нагрузки приходились на колени, спину и связки, часто прописывали эту самую ореховую смесь. Давали по небольшой порции утром и вечером — в итоге организм получал минералы, которые участвовали в восстановлении травмированных тканей. Со временем этот рецепт стал популярен и за пределами спортивных баз — как натуральная поддержка для суставов.

Лечебная паста

Так в чем же заключается лечебный секрет смеси? Один из компонентов, кешью, содержит магний и медь — минералы, участвующие в синтезе коллагена и поддержке хрящевой ткани. Тыквенные семечки богаты цинком, который участвует в восстановлении тканей и уменьшает воспалительные процессы. А семечки подсолнечника содержат витамин Е — антиоксидант, защищающий суставы от окислительного стресса. Состав готовится просто: надо взять все ингредиенты в равных количествах и размолоть с помощью блендера до мягкой пасты. Переложить в банку и отправить в холодильник. Принимать по две чайные ложки утром и вечером натощак или за 30 минут до еды.

Автор:Рушана КАГИРОВА
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