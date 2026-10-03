Накормит овощ-толстячок под названьем кабачок!

Пицца по-домашнему

Понадобится: 200 г кабачка, 1 яйцо, 1 луковица, 100 г сыра, 2 столовые ложки растительного масла, мука по потребности, соль по вкусу.

Кабачок и сыр следует натереть на крупной терке, луковицу измельчить с помощью блендера, смешать все ингредиенты, добавить соль и щепотку пищевой соды. Замешанное тесто положить в пакет и дать отдохнуть 15-30 минут. Затем раскатать круг для пиццы, испечь его до полуготовности в духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Достать, смазать кетчупом с майонезом, разложить кружочки колбасы, кусочки бекона, помидоры, посыпать сыром и снова отправить в духовку на 10 минут. Овощная пицца будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде.

Котлеты аппетитные

Понадобится: 200 г кабачка, 1 луковица, 1 морковь, 100 г плавленого сыра, 2 столовые ложки пшеничной или рисовой муки.

Кабачки и морковь нужно натереть на крупной терке. Лишнюю жидкость отжать. Лук порезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Смешать с овощами и с натертым на терке плавленым сыром. Добавить муку и соль. Сформировать котлетки, обжарить на растительном масле до румяности. Подавать со сметаной.

Салат «Нежный»

Понадобится: 200 г кабачка, 200 г небольших шампиньонов, 1 небольшая луковица, 2 спелых помидора, 5 зубчиков чеснока, зелень, творожный сыр.

Кабачки, шампиньоны и лук следует порезать небольшими кусочками, посолить, сбрызнуть растительным маслом, выложить на пергамент и запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 25 минут — до золотистой корочки. Помидоры также следует порезать ломтиками, сдобрить чесноком и растительным маслом, запечь в духовке в течение 20 минут при температуре 180 градусов. После этого размять их вилкой и смешать с творожным сыром. Получившимся соусом заправить запеченные овощи с зеленью типа рукколы или прочих салатных листьев.