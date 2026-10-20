Общество труда и обороны

С какими результатами организация подходит к вековому юбилею, на оперативном совещании в правительстве рассказал председатель регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Игорь Нурмухаметов.

Региональное отделение готовится к проведению 100-летнего юбилея со дня создания ДОСААФ России, которое будет отмечаться в январе 2027 года, согласно указу президента страны. Подготовка к событию в регионе идет полным ходом. Создан оргкомитет, в составе которого представители республиканских министерств и ведомств, общественных организаций. Сформирован Совет ветеранов ДОСААФ Башкортостана, запланированы массовые военно-патриотические и спортивные мероприятия, а также торжества, в числе которых — открытие бюста легендарного летчика, дважды героя Советского Союза Мусы Гареева. В попечительский совет войдут представители крупных предприятий республики под руководством заместителя премьер-министра правительства РБ Алексея Касьянова.

Ежегодно региональное отделение проводит подготовку более тысячи человек по пяти военно-учетным специальностям. А с нынешнего года при поддержке минобороны России организация расширила программу подготовки и ввела еще четыре новые специальности, связанные с задачами СВО.

— Благодаря поддержке руководства республики отремонтирован самолет АН-2 Октябрьского аэроклуба ДОСААФ. Борт приступил к авиационной деятельности и уже активно отработал летний сезон. В процессе согласования находится проект привлечения наших авиационных организаций к мероприятиям по защите объектов промышленного комплекса республики от атак БПЛА, — отметил спикер.

Организация участвует в гуманитарной миссии: ее представители регулярно выезжают с гумконвоями в зону СВО, создают волонтерские штабы, оказывают помощь участникам спецоперации и членам их семей.

Совместно с филиалом госфонда «Защитники Отечества» для участников СВО с инвалидностью организовано обучение водителей категории «В» на автомобилях с ручным управлением. На данный момент такие водительские права уже получили 27 человек.

Кроме того, для ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается проект обучения на водительские категории «В», «С» с круглосуточным пребыванием в образовательном центре.

— Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. В текущем году мы провели более 2500 мероприятий. Активно развиваем кадетское движение. В этой работе нам помогают общественные организации «Юнармия», «Движение первых» и учебно-методический центр «Авангард». Еще одна важная составная часть историко-патриотического просвещения молодого поколения — это поисковые работы. Ежегодно участники нашего поискового объединения выезжают в Волгоград, Ленинградскую область, Карелию и Ржев. По итогам акции «Вахта Памяти ДОСААФ России» ведомственными знаками отличия минобороны награждены пять наших поисковиков, — сообщил Игорь Нурмухаметов.

Также большой популярностью среди подростков пользуется движение «Ворошиловский стрелок». Ребята сдают нормативы на присвоение соответствующего знака и участвуют в соревнованиях.

В настоящий момент в Анапе находятся две команды, которые защищают честь Башкирии в финале всероссийского этапа детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок —2026». Участникам предстоит в течение двух недель соревноваться в пулевой стрельбе, метании снарядов и силовых нормативах. Также они пройдут квалификационные испытания на получение официальных нагрудных знаков. В прошлом году наша команда (отряд школы

№ 1 села Красноусольский Гафурийского района) заняла второе место по стране.

Как отметил Игорь Нурмухаметов, при поддержке главы республики на базе регионального отделения создан Дом ДОСААФ, где сегодня разместились базы спортивных федераций страйкбола, мото- и парашютного спорта, создан Дом Юнармии. Также здесь организована подготовка специалистов по беспилотным авиационным системам, тактической медицине, парашютно-десантной подготовке.

Кроме того, рота ДОСААФ Башкортостана является единственной среди оборонных обществ страны. Ее выпускники достойно проходят службу по призыву, среди них есть и курсанты военных вузов, а также военнослужащие по контракту в зоне СВО.

— Региональное отделение имеет структурированную сеть социально ориентированных некоммерческих организаций, обладает внушительным имущественным комплексом. А опыт педагогических коллективов наших организаций позволяет гибко адаптировать свою деятельность к быстро меняющимся условиям современной политической, экономической и социальной среды, — отметил в завершение Игорь Нурмухаметов.

Несмотря на грядущий 100-летний юбилей, многие лозунги организации прежних лет и сегодня звучат актуально: «От модели — к планеру, от планера — на самолет», «Летать дальше всех, быстрее всех и выше всех», «Труд и оборона — укрепят силы страны», «Учись метко стрелять» и, наконец, «Все для фронта, все для победы»… И продолжает выполнять государственные задачи по укреплению обороноспособности страны и военно-патриотическому воспитанию молодежи, которые стали еще более злободневными.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

На сегодняшний день ДОСААФ Башкортостана состоит из 65 местных отделений. Также в нее входят девять образовательных учреждений (авто- и технические школы), два учебных центра (для подготовки кадров), четыре авиационные организации (аэроклубы и профильные спортсекции).

Основу составляют 689 «первичек», созданных на базе учебных заведений и предприятий. Всего в организации состоят 10153 члена ДОСААФ России.