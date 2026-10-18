Проверку яблоками дочка прошла на пять с плюсом

В течение нескольких секунд девочка смотрела на маму, потом внезапно надкусила одно яблоко, а затем так же быстро сделала это с другим.

Женщина почувствовала, как улыбка застывает на ее лице, и очень постаралась не показать своего разочарования из-за столь необычного поворота дел. Но девочка вдруг протянула одно из надкушенных яблок со словами: «Мамочка, возьми вот это яблоко, оно более сладкое!» Маме ничего не осталось, как обнять ребенка и крепко прижать к себе. Этот удивительный случай показывает, что не стоит спешить судить людей по их видимым действиям, ведь скрытый от наших глаз мотив может свидетельствовать совсем о других побуждениях.