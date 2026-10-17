Хоть поверьте, хоть проверьте

Любят у нас проводить массовые проверки! Особенно после различных ЧП. Сразу вспоминается недавний пожар в торговом центре в Стерлитамаке, где погибли люди. Естественно, это стало веским поводом проверить все подобные заведения в республике. Поможет ли? Не знаю.

К сожалению, подобные ЧП происходят с пугающей регулярностью. Только за последние годы в Уфе горели ТК «Меркурий», кинотеатр «Искра», несколько ресторанов. Если кто и возразит, мол, не дотла же сгорели, — это не утешает. Причины везде называют разные — от неосторожного обращения с огнем до неисправной электропроводки. Кто-то даже грешит на поджог, но это еще доказать нужно. Но одна общая причина, как я полагаю, есть. Название известно — халатность и разгильдяйство. И пока она занимает почетное первое место, проводи хоть «стопицот» проверок и профилактических рейдов, ситуацию они не исправят.

Особая тема — безопасность в учебных заведениях. Там тоже очень часто происходит что-то из ряда вон выходящее, резонансное. И каждый раз слышим: «На место выехал прокурор», «Собрана чрезвычайная комиссия», «Выделены дополнительные средства на обеспечение безопасности…» Конечно, тут же начинаются массовые проверки, в ходе которых, естественно, находят нарушения. Все потом ждут какое-нибудь судьбоносное решение, которое поставит, наконец, точку в череде ЧП. Но… В итоге наказывают какого-нибудь охранника, расторгают договор с нерадивым ЧОПом и на три дня усиливают пропускной режим. И так до следующего, скажем мягко, инцидента.

Третьим номером в моем персональном топе неразрешимых проблем идет питание. Список не меняется годами — массовое отравление в кафе, просроченные продукты в больнице; дети, попавшие в больницу после посещения школьной столовой… И так далее. И всякий раз звучит знакомое: «Следком потребовал разобраться», «Прокуратура проводит проверку». И теперь уже поневоле хочется усомниться: а точно разбираются, точно проверяют? Есть еще вариант — может, наказывают не тех, или наказание такое, что давно никого не пугает? Вопросы остаются. ЧП тоже.