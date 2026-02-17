Влюблённость девочки снеговик принимал с благодарностью

Она выпытывала у меня целый вечер, что забавного я могу вспомнить из той своей золотой поры. Много чего на ум пришло, так и появились эти маленькие рассказы.

Лет до пяти я серьезно была влюблена в снеговика. Каждую зиму перед домом специально для меня лепили такого красавца с морковкой вместо носа. Помню, как наряжалась, прежде чем выйти на улицу, и мама уговаривала меня надеть теплые штанишки, а не праздничное платье. Есть даже снимки, как я прижимаюсь щекой к своему снежному другу, как повязываю ему шарф и жертвую свою лучшую шапочку.

* * *

Я верила, что мультипликационные черепашки-ниндзя живут в канализации и постоянно едят одну пиццу. Мне было жалко их, и однажды, набрав целую горку блинов, я пошла кормить их к водосточному сливу. Хорошо, что мама перехватила меня у ворот, и благотворительная акция осталась неосуществленной.

* * *

Однажды в огороде я поймала крота и прибежала к маме с радостными воплями, мол, мама, мама, смотри, какая маленькая собачка! У мамы чуть инфаркт не случился от такого зрелища, и до сих пор она кротов боится больше, чем любого зверя.

* * *

У папы была роскошная шевелюра. Но однажды на спор он сбрил волосы подчистую. Я встала ночью и не узнала его. Позвонила бабушке, что с мамой в спальне спит какой-то чужой дяденька. Бабуля примчалась из соседнего подъезда через пять минут. Переполошила всех, но досталось-то в результате мне одной…