17 Февраля , 22:15

Влюблённость девочки снеговик принимал с благодарностью

Дочке в школе дали задание: написать смешные истории из детства родителей.

Тамара ГАФАРОВА Снеговик скучал один около скамейки. Для него пришлось слепить целую семейку.
Снеговик скучал один около скамейки. Для него пришлось слепить целую семейку. Фото: Тамара ГАФАРОВА

Она выпытывала у меня целый вечер, что забавного я могу вспомнить из той своей золотой поры. Много чего на ум пришло, так и появились эти маленькие рассказы.

Лет до пяти я серьезно была влюблена в снеговика. Каждую зиму перед домом специально для меня лепили такого красавца с морковкой вместо носа. Помню, как наряжалась, прежде чем выйти на улицу, и мама уговаривала меня надеть теплые штанишки, а не праздничное платье. Есть даже снимки, как я прижимаюсь щекой к своему снежному другу, как повязываю ему шарф и жертвую свою лучшую шапочку.

* * *

Я верила, что мультипликационные черепашки-ниндзя живут в канализации и постоянно едят одну пиццу. Мне было жалко их, и однажды, набрав целую горку блинов, я пошла кормить их к водосточному сливу. Хорошо, что мама перехватила меня у ворот, и благотворительная акция осталась неосуществленной.

* * *

Однажды в огороде я поймала крота и прибежала к маме с радостными воплями, мол, мама, мама, смотри, какая маленькая собачка! У мамы чуть инфаркт не случился от такого зрелища, и до сих пор она кротов боится больше, чем любого зверя.

* * *

У папы была роскошная шевелюра. Но однажды на спор он сбрил волосы подчистую. Я встала ночью и не узнала его. Позвонила бабушке, что с мамой в спальне спит какой-то чужой дяденька. Бабуля примчалась из соседнего подъезда через пять минут. Переполошила всех, но досталось-то в результате мне одной…

Автор: Земфира КАГИРОВА
