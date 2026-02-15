От хулиганки до трагедии

Существует устойчивое мнение, что человек не рождается ни плохим, ни хорошим. А вот дальше, если его «воспитывают» волки, из ребенка вырастет Маугли, а если с ранних лет посадить за клавесин, может получиться Моцарт.

Попадая впервые в социум, в ясли или детский сад, малыши порой ведут себя непредсказуемо жестоко. Дубасят друг друга, отнимают игрушки. Но для них это естественно, они еще не знают, что так нельзя. И вот тут уже задачу приходится решать взрослым — воспитывать, направлять на правильный путь. Процесс этот долгий, многолетний, требует невероятного терпения и упорства, но без него никак, тем более что самые большие сложности начинаются в школе. Дети растут, учатся общению друг с другом, очень часто конфликтуют с учителями и родителями. В общем, набивают первые шишки. Естественно, без эксцессов не обходится, а это благодатная почва для буллинга, вызывающего самые разные последствия, иногда очень даже печальные.

Всем нам надо понимать, что подростки — хоть уже и не маленькие, но все же дети. Их организм еще формируется, социальные навыки — тоже. И если за физическим развитием строго следят медики, то воспитательный процесс у нас проседает изрядно.

Итак, что мы знаем о буллинге? Чаще всего он происходит в школе. Нужно понимать, что подростки, которые дразнят, обижают сверстников, абсолютно не научились жить в социуме. Одни ищут для себя авторитет, другие самоутверждаются (естественно, за счет других), кто-то идет за толпой, подчиняясь вожаку. В вузах такого уже нет — все подросли и поумнели.

Так кто виноват в буллинге? Возьму на себя смелость заявить: в первую очередь — школа. Именно учителя должны пресекать случаи хулиганства и издевательства на корню, разбираться с каждым таким случаем, останавливать безобразие, которое творится у них на глазах. В общем, делать все, чтобы малолетним оболтусам было стыдно, а другим пример — так делать нельзя! Но многие наши «макаренки» предпочитают не выносить сор из избы, умалчивают о подобных случаях, горой стоят за репутацию школы. Ну не можете справиться сами, обращайтесь в правоохранительные органы, к родителям в первую очередь! Ведь обидчики, пользуясь безнаказанностью, распоясываются окончательно, а их жертвы, доведенные до отчаяния, идут на крайние шаги. И не надо говорить, что никто ничего не видел и не слышал! Скорее всего, не хотели замечать — авось да пронесет грозу. Увы, нет. И громкие ЧП, которые сегодня у всех на слуху, начинаются с «невинного» баловства в классе.

Говорят, сейчас в школах Башкирии начинаются массовые проверки по фактам буллинга. Интуиция подсказывает, что теперь в ожидании контролеров эти факты будут скрывать еще тщательнее…