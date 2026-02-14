Бабушки особого назначения

В небольшом уральском городке Белорецк живут две женщины, чья жизнь бурлит, а график расписан на месяцы вперед: походы в горы, интеллектуальные квесты, мастер-классы по войлоковалянию, соревнования по плаванию. 74-летняя Рафига Усманова и 65-летняя Гульниса Файзуллина скучать просто не успевают, доказывая всем вокруг, что после шестидесяти жизнь только начинается.

Рафига Рашитовна вернулась в город своего детства через сорок пять лет. За плечами — долгая жизнь, карьера медицинского работника в большом городе, взрослые дети. Но на пенсии ею овладела опустошенность. «Кроме работы у меня ничего и не осталось», — сетовала она. Покупка квартиры в родных местах не помогла преодолеть чувство потерянности.

Спасла бывшая соседка, которая привела ее в местный Центр общения старшего поколения Белорецка. Там и произошла судьбоносная встреча. Гульниса Файзуллина, бывший работник кадровой службы, с первого взгляда увидела в новой знакомой родственную душу. «Я словно встретила давнюю подругу, единомышленника — та же искра азарта в глазах, та же готовность сорваться с места с новой идеей», — вспоминает Гульниса Биргалеевна.

Их дружба началась со скандинавской ходьбы, но быстро переросла в нечто большее. Они обнаружили, что идеально дополняют друг друга: осторожная и рассудительная Рафига сдерживает порывистую Гульнису, а та, в свою очередь, вытаскивает подругу из зоны комфорта. «Мы не соперницы, а две половинки одного целого», — говорят они.

Первым серьезным испытанием и триумфом стали горы. Особой мечтой Гульнисы была гора Айгир. Осенью прошлого года их небольшая группа решилась на штурм.

— Подъем на Айгир — это чистый экстрим, настоящее испытание на прочность, — рассказывает Гульниса Биргалеевна. — Финальные метры к вершине — это уже с веревками в руках, когда каждый шаг — яростный бой как со скалой, так и со своим страхом.

Их упорство было вознаграждено. Вид с вершины захватывал дух. «Я это сделала! Ура! Восторг и гордость — переборола свою слабость!» — делится эмоциями собеседница. Но еще более сложным оказался спуск, тут уж потребовалась ювелирная точность в каждом движении. «Айгир преподал мне урок, показал, что самые яркие мечты сбываются за пределами зоны комфорта», — говорит Файзуллина.

Вместе они восходили не только на Айгир, но и на священную гору Иремель, очень понравилась и гора Малиновая. С рюкзаками за спиной они чувствуют себя не пенсионерками, а отважными землепроходцами.

Их энергия находила выход не только в горах. Они зарегистрировались на всероссийский проект «Человек идущий», где их команда стабильно входила в тройку лидеров.

Подружки рискнули принять участие и в соревнованиях по плаванию, где Рафига Рашитовна, сдававшая в молодости нормы ГТО, принесла команде серебро в эстафете. «Соревнования для меня — это азарт и радость процесса», — говорит она.

Их жизнь — мудрый баланс. «Горы и спорт — это расход физической и волевой энергии, а творчество — восстановление», — объясняют подруги. Гульниса Биргалеевна уже пять лет занимается силовыми упражнениями, а Рафига Рашитовна изучает искусство быть красивой. Вместе они увлеклись войлоковалянием и бисероплетением.

— Войлоковаляние — это не только творчество, но и своего рода медитация. Работа с теплой шерстью дарит мир душе, успокаивает, — говорит Гульниса Файзуллина. — А за бисероплетением само собой рождаются задушевные разговоры, легко строить планы и мечтать.

Подруги не забывают и об интеллектуальном развитии. Они с азартом участвуют в «Этнографическом диктанте» и интеллектуальных квестах. «Главное в квестах — опыт и эрудиция», — улыбается Рафига Усманова. Их команда — они назвали ее «Бабушки особого назначения» — часто обыгрывает молодежь по тематикам истории и кино.

В своей новой жизни две неразлучные подруги даже начали посещать психолога, занимаются развитием мелкой моторики, объясняя, что это фитнес для мозга.

— А главный мой хобби-вызов случился после шестидесяти: я покорила гироскутер, — не без гордости заявляет вдруг Гульниса Биргалеевна. — И не просто научилась кататься, а вот уже пять лет танцую на нем! Думаю, я единственная женщина-танцовщица на гироскутере в Башкирии, а возможно, и в России. Регулярно выступаю на конкурсе «Башкирское долголетие», выхожу на сцену, когда в городе проводят различные мероприятия. Силу мне дают горы, тонус — спорт, а бесконечную радость и молодость души — гироскутер и общение. Со всей уверенностью могу сказать: пенсия — это не конец пути, а точка старта для новых свершений.

Философия подруг проста: к выходу на пенсию нужно относиться как к долгожданной возможности сделать то, на что раньше не хватало времени. Начать можно с самого малого: с прогулки в парке или посещения кружка по интересам. Их же собственный календарь заполнен до предела: походы, тренировки, мастер-классы, встречи с друзьями. В Центре общения старшего поколения в Белорецке они самые большие активистки, подтверждает и куратор Эльза Галиуллина.

Кстати, подруги много времени проводят с детьми, занимаются с ними в клубах по интересам, организовывают мероприятия. Кроме того, они активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих: готовят чаи из местных трав, делают окопные свечи и отправляют на фронт продукты. Временами они даже жалеют, что в сутках всего 24 часа, но стараются насладиться каждым моментом, ничего не упустить.

— Управлять своей жизнью, энергией и эмоциями после 60 — это ключевой навык, — считает Гульниса Биргалеевна. — Надо просто чередовать активность с отдыхом: после любой нагрузки должно следовать восстановление.

Они уже загорелись новой идей, которую хотят реализовать в начале этой весны. Что это за идея, подруги пока не рассказывают, но можно не сомневаться: они возьмутся за дело с тем же азартом, взаимной поддержкой и мудростью, которые позволяют им радоваться жизни без оглядки на груз прожитых лет.