Я родом из районки

Для меня в Кумертау есть две достопримечательности: вертолетный завод и Геннадий Басов. С заводом все понятно и бесспорно — предприятие для России очень важное и всему миру известное. С человеком — разъясняю: Геннадий Никитович — наш человек, журналист. С 1996 года был собственным корреспондентом республиканских газет «Известия Башкортостана», «Советская Башкирия», «Республика Башкортостан». Три газеты, а если быть совсем точным — две с тремя названиями. Газета «Известия Башкортостана» — новорожденная в годы реформ, которую сами журналисты ласково называли «Изба», — выходила в свет до тех самых пор, пока не слилась со старейшей в республике, да и в России тоже, нашей «Советской Башкирией». Объединение и привело к рождению газеты с новым, современным названием — «Республика Башкортостан». Это, если вкратце и не углубляясь в детали, — историческая канва. Сплетать эту канву довелось в определенной мере и собственному корреспонденту этих газет Геннадию Басову.

В городе чихнёшь — в деревне откликнутся

Мы заскочили к Геннадию Никитовичу в гости на один только день. Кумертау — город удивительный. Красивый, полный неожиданных открытий. И живут в нем необыкновенные люди с их необыкновенными характерами и судьбами. Сам Басов, бывший наш собкор, познакомил с некоторыми из них.

Но встречу он назначил в редакции районной газеты «Куюргаза»:

— Сначала в Ермолаево.

Я хотел возразить. Он был непреклонен.

Оказалось, районка — святая святых в биографии Басова. Здесь он проработал около двенадцати лет главным редактором. Редакция, само собой, находится в райцентре Куюргазинского района, в Ермолаево. Это в нескольких километрах от города, считай, под боком у Кумертау. Если чуть-чуть наискосок и по асфальту — десять километров. По прямой чуть меньше — километров семь-восемь, рукой подать. Примерно как Дема от Уфы, только еще ближе. И потому жизнь жителей города и района глубоко и тесно переплелась. Ежели кто в Кумертау чихнет, в Ермолаево сразу пожелают: «Будьте здоровы!»

Вначале было не совсем понятно: почему встреча в редакции? Потом понял: скромный Басов таким образом деликатно отвел наше внимание от себя и переключил на журналистов газеты. Он словно дал понять: «Расскажите лучше о моих коллегах!»

Девяносто лет в обед

А коллеги — главред Светлана Беглова и небольшой коллектив журналистов — приняли нас как родных. За окном была пятница, на столе лежал уже отпечатанный свежий номер газеты. Ответственный секретарь, крымская татарка с необычным для наших краев именем Нияра, но с привычной фамилией Кашапова, заварила необыкновенной вкусноты чай на крымских травах. Названия этих трав я не осмелюсь назвать — боюсь ошибиться… Остальные помогали сервировать стол.

Надо сказать, что журналистский коллектив районки в основном женский. Никого этим сегодня не удивить. Женщины у нас теперь везде и всюду на главных участках и на главных ролях в мирной жизни и даже на войне. Например, на страницах газеты рядом с публикациями о работе нового главы района Лиры Терегуловой (назначена недавно, за нее депутаты районного Совета единогласно проголосовали в августе этого года) читатели могут найти заметку о медсестре с позывным «Гюрза». «Наша землячка, — пишет газета, — уже три года в зоне спецоперации. Эта хрупкая девушка ежедневно возвращает к жизни ребят после ранений. Она отмечена медалью генерала Шаймуратова».

На страницах газеты жизнь района, рассказы о людях. Они главные герои публикаций. Под рубрикой «Национальный проект «Старшее поколение» опубликованы теплые материалы о ветеранах. О Гайше Хуснулхаковне Абдульмановой из Новоаллабердино, которая отметила вековой юбилей. Учитель сельской школы, она внесена в районную Книгу памяти героев тыла.

Тамара Ивановна Чернова из Ермолаево — почти ее ровесница, ей исполнилось 90 лет. Всю жизнь трудилась в системе районного кинопроката. Вечные труженицы, на каких держится страна.

А вот статья о счастливой Руслане Абдуллиной из Старой Отрады. Она в этом году окончила школу и поступила в медицинский университет. Все только начинается.

У самой газеты, к слову сказать, в этом году тоже юбилей. Ей исполнилось девяносто лет. Ответственный секретарь Нияра Кашапова и бухгалтер Розалия Харрасова были награждены почетными грамотами Агентства по печати и средствам массовой информации РБ. А заведующая отделом Марина Петрова, вездесущий фотокорреспондент Игорь Хлопотов и инженер верстки, профессионал и скромняга Зульфакар Фаизов удостоены почетных грамот издательского дома «Республика Башкортостан». Почетную грамоту администрации Куюргазинского района вручили самому незаменимому в газетном деле человеку — водителю Сергею Агаркову.

Пусть с запозданием, поздравляем наших коллег с этой датой. Нашему изданию с почти стодвадцатилетним стажем близка и понятна сложная и в то же время красивая судьба куюргазинской газеты. Еще столько же, коллеги, и еще больше!

Редакционные сотрудницы сказали много хороших и добрых слов своем о бывшем глав­реде Басове, но больше говорили о проблемах Куюргазинского района, поднимаемых на страницах газеты.

Ода районке

Работа собкора, и это надо признать со всей очевидностью, немыслима без местной прессы, будь то районная, городская или ведомственная многотиражка, чьи страницы и люди — неисчерпаемый источник информации. Все мы, журналисты, родом кто из многотиражки, кто из районки, кто из городской газеты. Воспоем же, коллеги, песнь во славу районных, в благодарность городским и в честь многотиражных газет, где бы, как бы, какими бы большими или маленькими тиражами они ни выходили! Я, человек без голоса и слуха, не смею петь, а смиренно склоняю голову перед газетными летописцами в городах и весях нашей прекрасной республики.

Джентльмен в погонах

Гена Басов для меня всегда был загадочным, непохожим на всех нас, журналистов. Высокий, поджарый, немногословный. Интеллектуал в очках, слегка отстраненный от нашей шумной, беспечной, разноголосой компании. Он как будто со стороны или даже чуть сверху смотрел невозмутимо на нас, спорящих, перебивающих друг друга в перечислении своих журналистских проблем, трудностей, достижений, побед и поражений.

Признаюсь, с удивлением узнал, что этот человек с безу­пречными манерами английского джентльмена четыре года своей жизни отдал служению в правоохранительных органах — в милиции.

— Это не по велению души, — признался Басов. — Для меня это было партийное задание, скажем так, партийная ссылка своего рода, спецоперация по комплектованию Кумертауского горрайотдела внутренних дел кадрами. А потом я стал проситься на вольные журналистские хлеба: «Отдел укомплектовал — 127 человек. Что еще надо?» Ан нет! Министр внутренних дел Башкирии В. Рыленко только с третьего захода к нему отпустил меня…

Мое мнение о скромности Басов назвал ошибочным:

— Да, я в первые ряды не лез, но все крутые повороты в моей жизни совершались по моей воле. Моя деликатность — до поры. Могу взорваться, как граната, при виде несправедливости.

Ему, 62-летнему, и на пенсию-то пришлось пойти из-за конфликта по поводу снесенного поклонного креста у деревни, которая была и остается очень дорога. Редактор газеты тогда поднял шум. А местное руководство, прости его Господи, «поправило» журналиста, «внушило». Из-за поклонного креста пришлось расстаться с газетой. Конечно, не Голгофа, но Геннадий Никитович нет-нет да и вздохнет глубоко…

Явление Иосифа городу Кумертау

Милое дело — идти с Басовым по улице: останавливаются люди, здороваются, беседуют, уходят. Потом выясняется, что обычный на первый взгляд мужчина, который с Геной перекинулся парой слов и прошел себе мимо дальше, — летчик-испытатель винтокрылых машин. А человек в строгом костюме с золотым профилем Сталина на лацкане пиджака — бывший водитель редакционной машины Ринат Низаметдинов, который в бытность Басова главредом возил его по всем проселкам Куюргазинского района. И не просто водитель, а озорной балагур и острослов, поклонник Сталина и собиратель исторических фактов и предметов. Он-то как раз не прошел мимо, увлек нас за собой, подвел к своему дому. Дом как дом. А перед ним — сверкающий бюст Сталина. Этот памятник Ринат Нуриевич заказал в Самаре, привез его оттуда и установил перед своим домом. Кто-то столбенеет при виде генералиссимуса, кто-то благодарно кладет цветы…

Но это еще не все. На фронтоне его дома изображен Юрий Шатунов. Ринат Нуриевич великодушно предоставил фасад своего семейного очага художнику — поклоннику исполнителя душещипательных «Белых роз». Да-да, это он, тот самый кумир всех подростков обоего пола в провинциальной России девяностых годов прошлого века.

Оказывается, он родился в Кумертау.

— Недалеко здесь — родительский дом Юры Шатунова, — владелец памятника Сталину махнул неопределенно куда-то в сторону.

Я не стал уточнять у Рината Нуриевича, где же точно находится этот дом. Поверил на слово.

Когда находит стих…

За дружеской беседой выяснилось, к примеру, что Басов пишет стихи, возглавляет русскую секцию городской и районной писательской организации «Живые родники», пестует детскую литературную студию «Арион», принимает участие в координационном совете музея А. С. Пушкина при Шабагишской школе. В последние годы им организованы посещения музея литераторами и журналистами из Уфы, Стерлитамака, Ишимбая, Салавата, Федоровки, Мелеуза, а также подготовлены документы для награждения Академией искусств РФ автора памятника в Шабагише скульптора Александра Казинина. К слову, награда скульптору была вручена президентом Академии искусств Зурабом Церетели. Эти подробности были столь неожиданными для меня, что я попросил Геннадия подтвердить. Согласно кивнул головой: «Есть такое дело». Не стал отрицать и того, что в 2011 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации и печати Республики Башкортостан».

Коллеги по писательскому цеху характеризуют его как творческую личность с глубоким интересом к слову, нашему литературному наследию, к истории родного края и страны в целом. Не случайно выпущенная в 2005 году в свет книга краеведческо-публицистического жанра «Земля Куюргазинская: время, события, люди» по сей день остается наиболее полным и глубоким изданием об истории района и представлена во всех местных библиотеках.

В поэзии звучит и его слово в таких сборниках стихов, как «Отава» (2015), а также в поэтических альманахах «Песнь — земле родной» (2005), «Феникс» (2017), «Зимняя радуга» (2018), в стихах, опубликованных в республиканском журнале «Бельские просторы», на страницах российского поэтического сайта «Стихи.ру».

Сквозными темами написанных им стихов остаются темы осмысления мира и места в нем современного человека, взаимоотношения человека и природы, ответственности перед будущим, сохранения исторической памяти.

В 2019 году в свет вышел сборник стихов Басова «Песнь колоколов», изданный Интернациональным союзом писателей в серии «Международный фестиваль Бориса и Глеба». Вот мнение о нем члена Союза писателей России и Башкортостана Валентина Осадчего:

— В сборнике три раздела — «Посвящение звонарю», «Этот мир» и «Души предел желанный». Для автора духовная жизнь — не только храмовая служба, свечи. С высоты своего возраста Геннадий Басов подводит некоторые жизненные итоги, что придает строкам философичности, побуждает сверить свои взгляды с автором. …Басову удалось выразить свое отношение к тому, к чему у него как у гуманитария, филолога по жизни святое отношение. Это мир литературы, судьбы писателей, поэтов. Об этом стихи «Батюшков», «Не каждый удостоен Черной Речки», «Монолог художника», «В день памяти поэта» и другие.

О Ермолаево — без слов

Село заслуживает добрых слов уже за то, что здесь раскинулся вокруг пруда удивительный Ермолаевский дендропарк. Это поистине бриллиант посреди райцентра. Пред этой красотой немеешь. Пред этой красотою — все суета и дым. А если быть совсем точным, то это драгоценность, дарованная крепостными помещика Шотта, который 175 лет назад велел заложить парк. Воля барина и руки подневольных крепостных совершили чудо. В окружении водозаборных прудов здесь были выращены богатейшие по красоте деревья: стройные ели, вечнозеленые сосны, чудесные лиственницы, великолепные дубы, березы и липы в окружении кустарников ирги, черемухи, сирени.

На приветственном транспаранте при входе посетителей извещают о том, что если смотреть сверху, то все деревья посажены словом «ШОТТ». Признаюсь, на такую высоту не забирался и своими глазами не видел. Но, надо согласиться, барин был шутник и фантазер… Отставной генерал Ипполит Шотт был не простой шутник: в позапрошлом веке построил здесь завод для производства спирта. В прошлом веке и в наступившем двадцать первом в результате политических потрясений и экономических реформ от прежнего Ермолаевского спиртоводочного предприятия мало что осталось. Оно долгие годы пустовало, простаивало. У районной власти большая головная боль — найти инвесторов. Слава Богу, сохранился парк, который со всей его неповторимой красотой требует внимания и средств. Иначе как его сберечь?

Советская власть, кстати сказать, не дала пропасть парку. Совет министров Башкирской АССР, приняв 17 августа 1965 года постановление об охране памятников природы, взял под свою защиту и Ермолаевский дендропарк. А 4 марта 1988 года Совет министров РСФСР своим постановлением включил ермолаевское рукотворное чудо природы в список памятников культуры, охраняемых законом. Парк жив, как и память о благородном его зачинателе. И сегодня ермолаевцы в силу своих возможностей поддерживают парк. Аллеи украшены новыми памятниками в честь героев революции и Гражданской войны, Великой Отечественной, воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, героев специальной военной операции…

Если кому повезет побывать в Ермолаево, непременно загляните сюда. Я хотел бы вернуться и увидеть и великолепный пруд, и лодки на пруду, и памятники на аллеях, и Дом пионеров, куда родители приводят своих детей на занятия в кружках и секциях. Детвора шагает по длинной дорожке, а вековечные деревья о чем-то шумят над их головами. Может, говорят им о главном: о том, какая все-таки у нас красивая Родина. И что надо ее любить. Сдается мне, что детвора слышит и понимает этот шелест. А иначе для чего вся эта красота? И для чего все мы живем на этой земле, если не слышать того, что природа говорит нам? А говорит она вечные истины, понятные без всяких слов...

P. S.

Видит Бог, я много хотел рассказать о Басове. Наверное, получилось не очень, хотя старался. Но зато, Геннадий Никитович, с какими замечательными людьми ты меня познакомил! Да и сам-то ты человек замечательный. О таких журналисты пишут, используя избитый штамп: «человек с активной жизненной позицией». Ты именно такой, в самом первозданном, чистом виде, безо всяких кавычек.

В городском совете ветеранов Басов со своими коллегами принимает участие в волонтерском движении, собирает «гуманитарку» для наших ребят на СВО, занят другими благородными делами. В Кумертау таких подвижников-пенсионеров называют «серебряными» волонтерами. За беспокойные их сердца, за молодую энергию и, естественно, за седину на висках. К слову, литературную награду — премию имени Баязита Бикбая — он получил, уже будучи пенсионером. За стихи о Родине, о вере, о душе.

Геннадий БАСОВ:

Всё за спиной

С утра воображение рисует

Приметы все отеческого Стикса,

Где небо низко в мрачности тоскует,

Где страхи смыты и уже нет риска.

Уперлись сваи в дно, и беспросветно

В туманных днях дождаться переправы.

Всей обреченности приметы не заметны,

Как взмах гребцов на берег дальний правый.

За поворотом в берега вросло

Село, где не убог приют у чела.

У лодочника треснуло весло,

«Подлеченное» наспех, неумело.

Все за спиной — и двор, и кот, и дом —

Вот зыбкие приметы человека.

Гребец спешит, покуда еще льдом

Не замостила осень эту реку.

Себя ловлю я вновь на мысли

Себя ловлю я вновь на мысли,

Что охладел к цветистой речи,

Слов кружева боятся выси,

Углов все больше, они резче.

И полагаю, путь отмерен,

Где дни светлы до вечной ночи,

И если к истине нацелен,

Пусть будет этот путь короче.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Басов Геннадий Никитович родился 2 января 1953 года в селе Желтом Саракташского района Оренбургской области. С 1954 года живет в Башкирии, куда на малую родину переехали его родители. Окончил филологический факультет Стерлитамакского госпединститута. Участвовал в деятельности литературных объединений, публиковался в газете «Стерлитамакский рабочий». С 1976 года проходил службу в рядах Советской армии. До 1981-го работал корреспондентом районной газеты, учителем, директором в школах Абзелиловского, Федоровского районов, в Кумертау. С 1981 по 1988 год — на общественно-политической работе в Кумертауском ГК КПСС, в горрайотделе внутренних дел. В годы больших перемен в обществе работал в школе, руководителем частных бизнес-структур, с 1996 года — собственный корреспондент республиканских газет «Известия Башкортостана», «Советская Башкирия», «Республика Башкортостан» по югу республики. С 2002 по 2014 год работал редактором газеты «Куюргаза». Газета под его руководством неоднократно признавалась лучшей сельской районной газетой, награждалась конкурсными наградами, денежными грантами правительства Республики Башкортостан.