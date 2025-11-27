Главный соперник — время

Команды добровольцев появятся в Иглинском, Кармаскалинском, Архангельском и Чишминском районах, а также в Нефтекамске. Это стало возможным благодаря проекту «БашРегионСпас. Помощь пропавшим людям», который в этом году выиграл грант главы РБ. Сегодня автор проекта, руководитель некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей РБ» Олеся ПЫШКИНА — гость редакции.

— Олеся Евгениевна, расскажите, пожалуйста, почему вы решили заняться таким непростым делом и как появился ваш центр?

— По образованию я преподаватель русского языка и литературы, однако через какое-то время поняла, что работать с детьми мне нравится, но не в системе образования. Стала обращать внимание на то, как много пропадает людей. И решила для себя, что постараюсь сделать этот мир немного лучше.

Вначале работала удаленно, потом стала участвовать непосредственно в поисках. В 2017 году стала руководителем команды. Затем решили выйти за рамки сообщества и в 2021 году зарегистрировались как НКО «Центр поиска пропавших людей РБ». Считаю, что каждая волонтерская организация должна быть зарегистрирована, чтобы контрольные и надзорные органы видели, где и какая работа ведется. В последнее время появилось слишком много обществ, которые под видом волонтерства занимаются непонятно чем.

— Что собой представляет проект «БашРегионСпас» (БаРС) и почему решили развивать добровольческое поисково-спасательное движение в республике? Ведь, по вашим же словам, подобных организаций и так много.

— Много добровольческих организаций различного направления, но не в поисково-спасательной сфере. Вы можете зайти на сайт «Добро.РФ» и посмотреть статистику. В сравнении с другими волонтеров ЧС и по поиску пропавших людей очень мало. Они в самом конце списка.

В муниципалитетах должны быть свои добровольческие отряды. Тогда шансы найти человека живым возрастают. В холодное время года важна каждая минута. До приезда нашего розыскного отряда обученные местные жители смогут грамотно предпринять первые безотлагательные оперативные действия, и поиск будет гораздо эффективнее. Ведь наш главный соперник — время.

— Что входит в вашу программу обучения?

— Базовые навыки: работа с оборудованием в городской среде, на природе, оказание первой помощи. А также прикладная дисциплина, в которую входят различные виды поиска и выполнение задач. Допустим, в условиях города у вас не будет задачи работать «на отклик», как в лесу или в горах. Скорее, придется обследовать с фонарем подвалы и чердаки. То есть в рамках проекта мы должны обучить и обеспечить базовым оборудованием команду, которая в дальнейшем примет у нас эстафету. Какие-то поиски они смогут сами осуществлять, где-то начать работу до нашего приезда и, возможно, даже самостоятельно найти пропавшего человека живым.

— Кого вы принимаете в качестве добровольцев?

— Спасатель должен быть старше восемнадцати лет, но с письменного разрешения родителей мы принимаем желающих и более младшего возраста. Подростки с четырнадцати лет у нас выполняют ограниченное число задач, например, расклеить ориентировки, помочь нашей пресс-службе создать видео, выложить в соцсети пост. Молодежь в этом плане более продвинута, у них все получается быстрее и качественнее, чем у взрослых. С шестнадцатилетнего возраста мы ставим волонтеров на опрос заявителя, на звонки и прием несложных заявок. Однако при подозрении на плохой исход поиска (криминал, суицид и так далее) с заявкой будут работать только взрослые.

— Почему в качестве площадок развития добровольческого движения выбор пал на упомянутые муниципалитеты?

— Из-за географического положения. Оттуда поисковые команды смогут оперативно выезжать по заявкам в соседние районы и города. Почему не крайние точки? К примеру, в Белорецком районе при необходимости работают добровольцы из Магнитогорска. Нам туда ехать четыре часа, а им — сорок минут. Соответственно, мы просим коллег из соседних регионов помочь.

На юге Башкирии работают поисково-спасательные отряды «Артус» и «Отклик», которые перекрывают территорию от Стерлитамака до Оренбургской области. А вот в окрестностях Нефтекамска поисковых отрядов нет, поэтому сам город и соседние муниципалитеты в них нуждаются. Оттуда часто поступают заявки, и пока мы едем, нередко на полпути приходит отбой — человек найден.

Конечно, мы не считаем, что зря потратили время и средства, но ведь добровольцы все эти поездки оплачивают из своего кармана, и потому экономическая целесообразность в выборе площадок тоже присутствует.

— Каким образом в этой работе поможет грант?

— На средства гранта мы сможем нанимать инструкторов для обучения, закупать базовое оборудование для команд, те же самые фонари. Можно пойти искать человека без навигатора или компаса, но без фонаря не обойтись ни в лесу, ни в городской среде. В Иглинском районе мы уже провели встречу-презентацию и практические занятия. На встречу пришли более двадцати жителей, на занятия — десять, кто-то не смог по работе, кто-то не был допущен по возрасту (не исполнилось восемнадцати).

Одна команда приблизительно из десяти человек в каждом муниципалитете будет проходить бесплатное обучение в течение двух месяцев. Всего мы планируем подготовить не менее 50 человек. Возможно, будет даже больше. Грант рассчитан на одиннадцать месяцев. Созданные отряды продолжат развитие под нашим кураторством. И если какой-либо из них перерастет в отдельную организацию — обязательно поддержим.

— Где вы находите инструкторов? Они имеют какие-то сертификаты, дающие им право обучать других за деньги?

— Это те же добровольцы нашего отряда, которые и так на поиски тратят время и средства. Поэтому предлагать им еще и обучать бесплатно было бы не совсем корректно. Они прошли обучение в нашем центре и допущены к этой деятельности, поскольку обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом практической работы не менее трех лет. Человек, который проработал в центре полгода, не сможет стать инструктором, даже если он ранее где-то занимался подобной деятельностью. Он должен пройти обучение и практику у нас, иначе он не сможет ответить на нестандартные вопросы. К примеру, как пользоваться компасом, он объяснит, а что делать, если найденный человек убегает от волонтера, — вряд ли.

Что в таких случаях делать? Не пытаться догнать, по рации сообщить об инциденте координатору поисковой группы, запомнить, в какую сторону он побежал, и постараться выяснить, что его могло напугать.

Как правило, инструкторами становятся самые активные ребята в нашей команде. Если у нас нет необходимого специалиста, приглашаем из других поисковых отрядов, даже из других регионов. Или профессиональных спасателей МЧС.

Например, водолазов, поскольку поиск на воде для нас не профильный, а заявки такие поступают.

— Наверняка вашему БаРСу чего-то не хватает.

— Единственное, чего нам всегда не хватает, — батареек и бумаги. Если вдруг понадобится какое-то оборудование, мы бросаем клич, и всегда находятся желающие помочь. Нам периодически нужны эхолоты. Не покупаем их, поскольку тогда придется приобретать лодку, топливо, искать специалиста, который сможет всем этим управлять. Это дополнительные расходы. Проще и быстрее обратиться в общество рыболовов, чтобы они выехали с нами на поиски часа на четыре.

Когда у нас не было своего коптера, парень из Учалов приезжал в Уфу со своей аппаратурой. Также сотрудничаем с независимыми пилотами БПЛА.

— Кстати, как вы работаете с беспилотниками в нынешних условиях?

— Заранее обращаемся в соответствующие ведомства, чтобы получить разрешение начать поиск с воздуха. Мы работаем на других высотах, поэтому особых ограничений для нас нет. Правда, на днях не смогли поработать сверху, поскольку была объявлена беспилотная опасность.

— Кто к вам может обратиться за помощью? И скольким вы помогли, скольких нашли?

— И к нам, и в правоохранительные органы может обратиться любой человек, и не обязательно родственник пропавшего. Потому что таковых может не оказаться или они где-то далеко.

Навскидку за все время существования центра мы участвовали в поиске более трех тысяч пропавших людей. Из них приблизительно 85-90 процентов были найдены живыми, процентов пять пока так и не нашлись.

— Вы используете искусственный интеллект, нейросети?

— По мере необходимости: при составлении картографии или чтобы улучшить качество фотографии. Если человек заблудился в лесу, то никакой ИИ не поможет, самое эффективное — пойти за ним и покричать, как это делалось во все времена.

— В среднем сколько людей в республике пропадает?

— По 750-800 человек ежегодно. В МВД регистрируется до полутора тысяч обращений по поводу без вести пропавших, из них большая часть до нас не успевает доходить — люди, к счастью, находятся.

— Кто чаще теряется: маленькие дети, подростки, мужчины, женщины, пожилые?

— Все. Правда, раньше каждая вторая заявка была о потерявшемся человеке с потерей памяти, в последнее время сорок процентов пропавших — несовершеннолетние. Скорее всего, это связано с общим напряжением в обществе. Психологи это называют социальной депрессией, когда население пребывает в несколько подавленном настроении, испытывает тревогу, что неудивительно, учитывая геополитическую обстановку.

Также много случаев мошенничества. В результате люди перестали доверять друг другу, опасаясь, что им позвонят аферисты. Молодежь в силу возраста на все социальные изменения реагирует очень остро. Возможно, причина кроется еще и в этом. Кто-то просто убегает из дома, кто-то попадает в нехорошие истории или познакомился с новой компанией. У кого-то появилась любовь, счастливая или несчастливая (и то, и другое может стать причиной ухода). Возникла проблема с учебой, ссора с родителями — причин много. В том числе психические заболевания, психологические состояния, буллинг. В итоге человек не хочет идти домой.

— Куда убегают подростки, где их искать?

— Первым делом обзванивать родственников и знакомых. Чаще всего дети сбегают к друзьям или зависают в компаниях в качестве протеста, из-за обиды на родителей. Некоторые просто бродят по городу. Тогда действительно что-то произошло серьезное, они столкнулись с неприятной ситуацией, их кто-то обидел и им хочется побыть в одиночестве. Они гуляют, могут посидеть в кафе. Это в городской среде. В сельской местности подростки теряются, когда уходят на рыбалку, за грибами или за ягодами.

— В настоящий момент кто преобладает среди пропавших без вести и почему?

— Стали пропадать молодые мужчины. Как правило, злоумышленники их угощают напитками, содержащими седативные препараты, и похищают в качестве рабов в трудовые дома. Там они содержатся без документов, работают за еду. В некоторых российских регионах процветает данный вид рабства. В Башкирии такое иногда тоже встречается.

Всегда актуальна проблема пропажи людей с потерей памяти. Причем каждый год одного-двух мы так и не находим, хотя их ищут все поисковые отряды, полиция, другие службы. К сожалению, они числятся без вести пропавшими на протяжении нескольких лет.

— Какие практические советы вы бы дали тем, кто хочет стать добровольцем, и как не стать «потеряшкой»?

— Желающих стать добровольцами приглашаю к нам в отряд: мы вас всему научим, найдем дело для каждого.

А совет один и для всех: всегда предупреждайте родных и близких, куда вы уходите и во сколько планируете вернуться. Часто мужчины не считают нужным предупреждать о своем местонахождении, мол, ничего со мной не случится. Все пропавшие так думали. Молодежь тоже любит скрытничать, но хоть один человек всегда должен знать, где вы находитесь.

Еще рекомендую одеваться по сезону. Страшно, когда в городе замерзают люди. Такие случаи происходят ежегодно. Поэтому в морозы и сильные метели наш отряд выезжает на ночной патруль. Ребята курсируют по Уфе на своих машинах, с собой берут термосы с горячим чаем, спасательные одеяла. Бывает, на остановке общественного транспорта подбирают пожилых людей: транспорта нет, телефон на морозе сел, пешком идти до дома далеко, возвращаться обратно в позднее время неудобно. Даже с молодыми такое случается. Мы как-то с мужем проезжали ночью мимо ТЦ «Мир», на остановке парень с девушкой стояли совершенно замерзшие. У них тоже телефон разрядился, а попутки не останавливались. Довезли их до дома.

Круглосуточных кафе или закусочных в городе почти не осталось, чтобы можно было зайти погреться или подзарядить телефон. Умных остановок тоже не так много. Так что надо рассчитывать время.

В дальнюю поездку всегда нужно брать запас теплых вещей, еды и воды. Часто на автотрассах из-за непогоды образуются пробки и машины стоят по несколько часов. Бензин закончился, и все.

С любителями зимней рыбалки отдельная история. Нам спасатели рассказали жуткую историю. Во время очередного рейда увидели на реке палатку. Решили выяснить, как дела у рыбака. Заглянули внутрь, а там квадратная полынья.

Оказывается, мужчина поставил внутрь палатки походную печку и, видимо, заснул. Печка подтопила лед, он проломился, и рыбака течением затянуло под воду.

Нельзя пренебрегать правилами безопасности на дороге, на воде, на природе, в городской среде — они написаны кровью предыдущих жертв. И призваны сохранить жизнь другим.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Уфе состоялось выездное заседание комитета Госдумы России по развитию гражданского общества во главе с его председателем Яной Лантратовой, где речь шла о повышении эффективности социально ориентированных НКО. Как пояснил в соцсетях глава республики Радий Хабиров, Башкортостан не случайно выбрали площадкой для его проведения: в регионе очень сильное, активное, живое гражданское общество.

«Республика — лидер Приволжья по количеству социально ориентированных некоммерческих организаций. Мы стабильно входим в топ-3 регионов по реализации механизмов поддержки таких НКО, а также по доступу негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг», — отметил он.

В республике выстроена системная работа по развитию институтов гражданского общества, подчеркнул также Радий Хабиров.

— Для оказания помощи НКО мы создали Фонд грантов главы Башкортостана. Общий бюджет грантовой поддержки в этом году составил 196 млн рублей, из них порядка 100 млн рублей — республиканские средства. Наши НКО активно участвуют и в конкурсе грантов президента России: в этом году мы заняли второе место по количеству победных и поданных заявок среди регионов страны, — рассказал он в ходе встречи с Яной Лантратовой.

Сегодня в Башкортостане зарегистрировано более 6 тысяч НКО, из которых около 3,8 тысячи — социально ориентированные.

С 2016 года при Аппарате Общественной палаты действует Ресурсный центр общественных проектов как профильная площадка для поддержки некоммерческих организаций.

Накопленный в республике опыт решено масштабировать на другие регионы.

К СВЕДЕНИЮ

- За 2020 — 2024 годы Фонд грантов главы РБ провел 17 конкурсов и поддержал 745 социально значимых проектов. В целом за четыре года на конкурс было подано 3692 заявки. Общая сумма грантовой поддержки составила более 1,2 млрд рублей, из них 852,5 млн рублей — из бюджета республики и 364,86 млн рублей — за счет софинансирования фонда президентских грантов.

- С 2021 года фонд активно участвует в конкурсах на предоставление грантов президента РФ на софинансирование региональных конкурсов по поддержке НКО. По итогам 2023 и 2024 годов Башкортостан получил самое большое софинансирование по стране — 98,2 млн рублей и 90,3 млн рублей соответственно.