Курс — на передовую

В самом южном городе республики мы чуть было не стали причиной задержки отправки гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на Украине. Пока редакционная машина «Республики Башкортостан» пробиралась по стиснутым тающими сугробами, залитым талой водой кумертауским улицам, нас бомбардировали звонками: «Мы уже машину подогнали, но нам волонтеры все никак не разрешают укладывать груз, пока вам не покажут!»

Коробки, тюки, тугие свертки и скатки многослойной пленки — в Кумертау для очередной отправки своим все необходимое собирается в нескольких местах. Кабинеты общественных организаций день ото дня наполняются тем, что приносят активисты, волонтеры и родственники участников СВО.

— Давайте посмотрим, вот тут собрали специальные посылки круглым сиротам, то есть родственников у этих мобилизованных нет, но желающих помочь им хватает. Здесь вот инструменты, здесь персональные посылки, здесь… Можем еще съездить в администрацию, оттуда тоже груз добавим, — предлагает нам Муаед Мамбетов, руководитель кумертауского отделения совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Он, весьма приметная фигура и в Донбассе, охотно показывает нам видеоотчет о доставке груза мобилизованным бойцам. Да, Мамбетов, хоть и лишенный в силу возраста возможности участия в СВО, лично доезжает до мест боевой дислокации башкирских бойцов, передает помощь от земляков и выслушивает пожелания на предмет следующего гумконвоя.

— Совет ветеранов делает восьмую отправку, а мы шестую. Вот на ваших глазах завершаем плетение маскировочной сети — этим занимаются как взрослые волонтеры, так и школьники. Недавно мы включились в это, на самом деле, простое «творчество». Попробовали сделать маскнакидку для снайпера, разведчика. Как вы думаете, не короткая? Ладно, отправим бойцам — примем замечания, скорректируем, — улыбается нам Марина Сафонова, руководитель Центра добровольчества и наставничества «Белая река». Мы беседуем, а вокруг нас громоздятся коробки с вещами и инструментами, обклеенные аккуратными надписями с названиями частей и башкирских батальонов, которым предназначена помощь.

И пока волонтеры переносят в машину то, что уже через пару дней окажется в зоне СВО, мы краем глаза наблюдаем за тем, как на растянутой раме от какого-то стенда последние лоскутки вплетают в маскировочную сеть школьники и учителя Кумертау. Прямо скажем, не видели бы своими глазами, как это происходит, сказали бы, что маскировка фабричного изготовления.

— У нас есть возможность такой не сильно громоздкой колонной попасть непосредственно в места боевой дислокации мобилизованных из Кумертау и Куюргазинского района. И к шаймуратовцам, к доставаловцам, к юлаевцам. Сейчас, с началом весны, ребята просят больше, как мы их называем, «игрушек» — коптеров, тепловизоров, раций, ночников… Да, и еще инструменты для обустройства укреплений. Жаль, в эту отправку не успеваем взять с собой два уазика, которыми уже помогли неравнодушные земляки. Поедут позже. Наши ребята очень благодарны за помощь от республики, даже, скорее, за то, что она о них помнит. Наша сила — в правде, ведь так говорится, — вслух размышляет Амир Биктимиров, держа в руках пакет с письмами поддержки башкирским бойцам от детей города и района. Председатель «Морского братства» Кумертау и Куюргазинского района, он не раз довозил до передовой гумпомощь, а возвратившись, считал дни до новой отправки.

Добавим, что из Кумертау минимум раз в месяц отправляются по весенним дорогам в Донбасс, на Херсонщину и в Запорожье машины с помощью, весточками мобилизованным, добровольцам, контрактникам. И этот ручеек поддержки из одного города республики сливается в мощный постоянный поток помощи со всего региона. Который своих не бросает.