Вместе уехали на СВО, вместе и вернёмся!

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очередную публикацию нашего коллеги-журналиста, который служит добровольцем в составе Шаймуратовского батальона.

По всему фронту среди наших военнослужащих всегда выделяются люди старшего возраста. Казалось бы, что делать «дедушкам» на передовой? Во все века, как пел легендарный Виктор Цой, «война — дело молодых». Вместе с тем, люди с большим опытом и десятками лет за плечами, здесь не редкость. Встречал одного бойца с позывным «Цыган». Это бородатый мужчина глубоко за 60, у которого с весны на СВО сыновья и внуки. Переживая за родных, он не смог остаться дома, с лета служит в батальоне обеспечения, организует помывку солдат, возит автобаню по передовой в надежде встретить своих родных.

Бойцов в возрасте 50+ также можно встретить в каждой роте Шаймуратовского батальона. Несмотря на то, что президент страны принял решение об увольнении с СВО всех, достигших 50-летнего возраста, не каждый из них собирается писать рапорт. У каждого свои причины.

Один из таких воинов — боец с позывным «Бурый». Шестидесятилетнего Эльдара Б. в Хайбуллинском районе республики знают многие, последние 10 лет до выхода на пенсию он работал главой одного из сельских поселений. У него благополучная семья, жена, двое детей и трое внуков.

В свое время, чтобы не расстраивать близких, он так и не смог сказать дома о принятом решении отправиться на СВО.

— Когда в первый раз я поехал на СВО, то скрыл это от своей семьи. Жене и детям сказал, что еду на вахту на Север. Когда супруга узнала, то страшно обиделась, живем вместе 40 лет, а я не сообщил ей ничего. С женой мы, конечно, помирились, честно ей признался, что много думал перед тем, как принять решение. В итоге семья меня поняла, но перед второй командировкой дочь сильно переживала и пыталась меня отговорить, — рассказывает мой собеседник.

Отправляясь в свою вторую командировку в зону СВО, он поговорил со своими:

— Родным я все объяснил, чтобы не было конфликтов дома. На Украине вся эта трагедия случилась из-за распоясавшегося национализма. А у нас республика всегда была дружелюбной, мы живем как одна семья, и башкиры, и татары, и русские, и удмурты, марийцы и многие другие. Шаймуратовский батальон у нас тоже многонациональный, все народности, районы и города представлены. Своим внукам я рассказал, что происходит и почему я уезжаю, они мной гордятся. После СВО буду ходить в школы, заниматься патриотическим воспитанием.

На СВО «Бурый» с апреля, на фронт пришел в составе боевого армейского резерва. В конце апреля в боях на территории ЛНР попал под минометный обстрел, где получил множественные осколочные ранения, в результате которых потерял глаз. После пяти операций в июне отправлен на реабилитацию в Уфу.

На вопрос, зачем ему это нужно, боец отвечает так:

— Во-первых, я переживаю за парней, кому выпала доля идти на СВО, и тех молодых ребят, кто служит сейчас. Ведь их кто-то должен обучать. Во-вторых, я служил в армии в спецвойсках, затем в МВД, работал главой. У меня большой опыт работы с людьми, знаю к ним подход, знаю, как воодушевлять. В-третьих, работая главой сельского поселения, вник в патриотическую работу, являюсь членом Союза десантников республики. Мы активно занимались восстановлением и строительством памятников, патриотическим воспитанием молодежи, историей и многим другим, что можно назвать любовью к Родине. Поэтому я не хочу, чтобы на мою Родину пришла какая-либо зараза.

В подразделениях боевого армейского резерва служба нелегкая. Они постоянно находятся в прямом контакте с врагом, всегда в окопах, это выдержит не каждый. «Бурый» был командиром взвода разведывательной группы. Эльдар Б. вспоминает свои боевые дни:

— Мне часто приходилось ходить в тыл противника, неоднократно принимал участие в непосредственных боевых столкновениях. Три раза меня объявляли «двухсотым», на третий раз даже похоронку домой отправили. Сослуживцы нашли меня в госпитале в Ростове и очень удивились, что я оказался живым.

Часто приходится слышать истории о том, как бойцы после ранений вновь возвращаются в строй, хотя имели возможность комиссоваться и уволиться по состоянию здоровья. Каждый из них рассказывает, что оставаться на гражданке, когда здесь идут бои, уже невозможно. Сюда тянет, сухо и коротко отвечают они. Так же, как и Эльдар Б.

— После госпитализации и реабилитации продолжал общение со своими сослуживцами. Все, кто мог дальше воевать, вернулись в строй. Оставаться в стороне я не смог. Они стали мне братьями, если они здесь, то и я должен быть здесь. Тем более что я командир взвода. Проводил в сентябре мобилизованных из Хайбуллинского района и пошел в военкомат, заявился в Шаймуратовский батальон.

О своем возрасте и миссии, которую выбрал для себя сам, боец «Бурый» говорит так:

— Мне неоднократно задавали вопрос, буду ли писать рапорт об увольнении с военной службы по возрасту, но как я могу уволиться?! На сборном пункте в Уфе за мной закрепили девять ребят, а по приезде в Новочеркасск еще добавили, в итоге во вторую командировку в зону СВО я приехал с 26 пацанами из нашей республики. Пока мы ехали, много общались, среди них я самый старший. Много им рассказывал об истории нашей страны и нашей республики, много говорили о мужестве и долге. Поэтому я не буду подавать рапорт на увольнение по возрасту, как потом мне смотреть им в глаза? Я их привез, они мне как сыновья и младшие братья. Должно быть наставничество, воспитывать можно только личным примером, у молодежи должен быть пример старших. Вместе уехали на СВО, вместе и домой вернемся.

За свои ратные подвиги Эльдар Б. вместе с 14 бойцами своего взвода представлен к медали «За боевые заслуги».