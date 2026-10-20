Легендарный вертолёт с иконами на борту облетел Уфу

Практика крестных облетов в республике началась в 2013 году с гражданской инициативы бывшей сотрудницы аэропорта «Уфа», отличника воздушного транспорта Надежды Власовой и фотохудожника Светланы Комковой,

Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан совместно с подразделением авиаотряда МВД поддержали тогда просьбу Уфимской епархии помочь в проведении облета. С тех пор иконы и благодатный огонь над городами республики поднимались четырежды: на вертолете Ка-26 и самолетах малой авиации.

В 2014 году Надежда и Светлана совершили крестный облет с месточтимыми иконами над Россией, которые передавались в кафедральные соборы городов Магадан, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Севастополь, Мурманск и Североморск.

— Сегодня, в период ведения специальной военной операции, проведение такого облета требует огромного административного ресурса, согласований и финансов, но, когда за решение задачи берутся активные, бескорыстные, духовно богатые люди, — облет становится реальностью. Гражданскую инициативу поддержал бывший военный летчик, пилот вертолета Ка-26 Сергей Гончаров, чей стаж управления этой техникой составляет 32 года, — рассказывает участница облета Светлана Комкова.

С легендарной машиной, принадлежащей ООО «Техпромсервис», знакомы жители республики. Именно этот вертолет, несмотря на свой солидный возраст, является постоянным флагманом во время пролета авиационной техники на параде Победы в Уфе и выступает на региональных авиашоу, собирая множество зрителей. Таких вертолетов (выпущенных для геологоразведки во времена СССР) в России всего три, и то, что этот раритет служит именно нашей республике — большая удача.

С благословения митрополита Уфимского и Башкортостанского Филарета, и разрешения городских властей эта «легенда» поднялась в небо с иконами. На борт вертолета поднялись настоятель Спасского храма села Алексеевка отец Анатолий Киселев, Надежда Власова и Светлана Комкова. В салоне соорудили небольшой алтарь из икон: «Непроходимая дверь», «Покров Пресвятой Богородицы», «Неопалимая Купина», «Святой Архангел Михаил», «Избавление от бед страждущих», «Святой Николай Чудотворец» и «Табынская Божия Матерь». Иконы вместе с молитвами оказались в небе, чтобы просить для людей покровительства, защиты от ненависти, стихийных бедствий, войн и эпидемий, дарования терпения и укрепления веры, стойкости духа в ратных подвигах за Отечество, укрепления в вере и здравия.

Маршрут полета пролегал не только по внешнему контуру города, но над улицами столицы. Несмотря на ограниченную географию полета в рамках одного города республики молебен из уст священнослужителя звучал о помощи всей России. Все предыдущие крестные облеты, начиная с 2013 года, проходили также — ради процветания нашей Родины с ее многоконфессиональным народом.

Важность этого полета понимали все организаторы события: от инициаторов до исполнителей, а именно коллектива ООО «Техпромсервис», под руководством Олега Юнусова, который помог организовать полёт. Удивляться отзывчивости этого коллектива не приходится: большинство из сотрудников — бывшие военные. Мужчины и сейчас несут свою службу на славу России, подключая свои профессиональные средства и возможности. Не случайно на площадке «Техпромсервиса» получают навыки кадеты региональных образовательных учреждений. Пилот-инструктор Сергей Гончаров делится с молодежью своим бесценным опытом, а ребята имеют возможность управлять техникой, которую сменило несколько поколений вертолетов, но именно Ка-26 — «мудрый и жизнелюбивый» вдохновляет ребят на полеты на винтокрылых машинах.

О том, что «любимый вертолётик», как называет Ка-26 Сергей, выполнял миссию примирения и духовного возрождения, будет напоминать икона, которую отец Анатолий оставил в дар. С этого дня кадеты будут получать не только профессиональные наставления пилота-инструктора, но получать божию помощь в образовании и формировании личности.

Фото: Светлана КОМКОВА.