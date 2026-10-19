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19 Октября , 17:15

Крепкий тыл — несокрушимая сила передовой

Участники СВО и их семьи должны чувствовать поддержку

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Владимир СТАХАНОВ Гумконвои на передовую собирает вся республика.Владимир СТАХАНОВ Гумконвои на передовую собирает вся республика.
Гумконвои на передовую собирает вся республика.Фото:Владимир СТАХАНОВ

В текущем году на госпомощь участникам специальной военной операции и членам их семей предусмотрено несколько десятков миллиардов рублей. На сегодняшний день в республике для этой категории действует 99 мер поддержки. Из них 55 — региональные.

Основной пакет помощи касается детей участников СВО. Это бесплатное питание в школах, первоочередное зачисление в детские сады, бесплатный проезд на общественном транспорте по карте «Алға» и ряд других.

Бойцы и члены их семей могут поправить свое здоровье в санаториях республики, получить помощь в адаптации жилья, содействие в трудоустройстве или запуске своего дела.

— В этой работе нам очень хорошо помогают госфонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО и другие организации, которые поддерживают участников СВО и их семьи. Все меры, которые мы задействовали, — это база, на которой строится наша дальнейшая работа. Система поддержки не может быть статичной. Она должна меняться вместе с потребностями людей, быть гибкой и адаптироваться под реальные жизненные ситуации, — подчеркнул глава республики Радий Хабиров.

По его словам, главное во всей этой работе — чтобы поддержка дошла до каждого без исключения. Поэтому регион намерен продолжать совершенствовать систему столько, сколько потребуется.

— Со времен Великой Отечественной войны наше общество не знало такого единства, какое мы видим сейчас. Предприятия, общественные организации, предприниматели, медики, учителя, аграрии, пенсионеры, школьники, волонтеры — каждый вносит свой вклад в поддержку бойцов и их семей. Люди плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, собирают посылки, пишут письма. Башкортостан отправил на передовую уже больше 180 гуманитарных конвоев, — отметил Радий Хабиров.

НАПОМНИМ О БАЗОВЫХ ЛЬГОТАХ:

— бесплатный проезд на общественном транспорте (до 60 поездок в месяц по специальной карте «Алға»);
— первоочередное или внеочередное зачисление детей в детские сады и школы, а также перевод в учебные заведения ближе к дому;
— помощь в адаптации жилья под нужды инвалидов, содействие в трудоустройстве и открытии бизнеса;
— льготная газификация домовладений.

К СВЕДЕНИЮ

Правительство Башкирии регулярно расширяет льготы участникам СВО и членам их семей. К примеру, право не платить за детский сад теперь распространяется на всех участников СВО, включая содействующих выполнению задач.

Также расширен круг получателей ветеранского статуса: в него включены прокуроры и сотрудники СКР, которые несли службу в зоне специальной военной операции.

Кроме того, глава республики Радий Хабиров продлил действие единовременных выплат контрактникам до 31 декабря 2026 года. Общая сумма выплат при заключении контракта в регионе достигает 1,4 млн рублей (с учетом федеральной части).

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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