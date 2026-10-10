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10 Октября , 15:15

«Султан» и «Спортсмен» едут на учёбу

Бойцам будут присвоены офицерские звания

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скриншот видео из студии Ветераны спецоперации всегда готовы делиться опытом.скриншот видео из студии Ветераны спецоперации всегда готовы делиться опытом.
Ветераны спецоперации всегда готовы делиться опытом.Фото:скриншот видео из студии

Военнослужащие полка «Башкортостан» в очередном выпуске «Фронтового подкаста» рассказали об особенностях службы, ситуации на передовой и поддержке товарищей. За хорошую службу их отправляют учиться, после чего они станут офицерами.

Бойцы с позывными «Султан» и «Спортсмен» служат в танковом батальоне имени Даяна Мурзина. Контракт они заключили по примеру друзей, которые ушли на спецоперацию ранее.

— Я не мог оставаться в стороне. Начинал как оператор БПЛА, но тогда это направление было не так развито. А я рвался в бой и попросил, чтобы меня перевели в танковый взвод оператором-наводчиком. Сейчас я уже командир танка, — рассказывает «Спортсмен».

«Султан» со своей стороны признает, что служить в батальоне нелегко.

— Обстановка на передовой непростая. Но у нас очень хороший командный состав и окружение, они мне уже как семья. Когда товарищи рядом, мне спокойно. Я тоже стал командиром танка, готов делиться опытом и вести ребят за собой, — поясняет он.

По словам бойцов, ситуация в зоне боевых действий постоянно меняется. Враг на месте не стоит, и приходится адаптироваться, обу­чаться чему-то новому.

— В последнее время мы работаем с закрытых огневых позиций. Были моменты, когда приходилось прорывать оборону противника, заезжать к ним в тыл, завозить туда десант. Я принимал участие в такой операции и вел колонну. Психологически это очень тяжело. В кабине танка царит молчание, говорит только командир. Главное — в критической ситуации принять правильное решение. У нас была нештатная ситуация: мы не смогли проехать через минный шлагбаум. Трал выдерживает пять-шесть мин, а их там было гораздо больше. Пришлось откатываться назад и менять маршрут. Но свою задачу мы выполнили, по огневым позициям отработали. Обратно вернулись в полном составе и сохранили технику, — вспоминает «Спортсмен».

Как поясняет «Султан», штурмовая группа в основном работает малым числом, чтобы не было скопления личного состава. Бойцы заранее собираются с духом, морально готовятся к ситуациям, которые могут произойти.

— В бою могут ранить тебя или твоего товарища. Большинство наших бойцов из старого состава, мы друг друга в беде не бросим. Когда идешь в первый бой, ты еще не понимаешь, что будет. А потом уже осознаешь: главное — чтобы рядом был надежный товарищ. Бывает, что надо прятаться от дронов: они будут летать прямо над тобой, и ты не должен поддаваться панике, бежать. Зачастую приходится от них отстреливаться. Если с тобой молодые бойцы, особенно нужно сохранять хладнокровие, ведь от тебя многое зависит, — говорит «Султан».

В последнее время часть пополнения приходит из других регионов, но ребята легко находят общий язык.

— У нас одна цель, мы все горой друг за друга. Из какой бы области ни был молодой боец, мы ему поможем, подскажем. С новыми экипажами отрабатываем все моменты. Противник для поражения техники использует беспилотники, и мы ее всеми силами стараемся сохранить. Двигаемся вперед в дождь, в туман, когда они не вылетают. Готовим огневые позиции и работаем оттуда, — поясняет «Спортсмен».

В заключение бойцы выразили благодарность от всего танкового батальона за гуманитарную помощь и передали привет родным.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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