Нам деды завещали Россию беречь

В нашей редакции их начали плести в апреле 2024-го.

За два с половиной года здесь славно потрудились многие сотрудники газеты и около десяти приходящих добровольцев.

Как сказали бы в годы войны, «нас мало, но мы в тельняшках», ведь дух у волонтеров боевой.

Сегодня плечом к плечу у станка встали дети и внуки героев Великой Отечественной войны. У координатора волонтеров, начальника отдела подписки «РБ» Ильгиза Рафикова, оба деда были призваны на фронт в 1941 году и с честью прошли боевой путь до победы.

Ветеран труда, бывший педагог Мария Николаевна Будылина приходит в редакцию каждый день. Ее деды пропали без вести, воевал и отец Николай Сергеевич Киргизов.

С первых дней в рядах волонтеров сотрудник газеты Евгения Лапука, правнучка солдат Великой Отечественной.

Заместитель ответственного секретаря Наталия Гайсина, корректоры Екатерина Кудисова и Гульсирень Гильманова, специалисты отдела рекламы Ирина Япарова и Альфия Гибаева тоже не теряют времени даром. В свободные минуты они присоединяются к общему делу. К слову, если плести сети научились практически все сотрудники газеты, то нарезка лент и доставка материалов — целиком забота Ильгиза Рафикова и корреспондента Альбины Зубаревой, которая никогда не остается в стороне.

Следует добавить, что волонтеры редакции постоянно держат связь со штабом «МыЗаСВОих.Уфа». С мая 2023 года его возглавляет Ольга Вязовая, семья которой тоже может гордиться своими героями Великой Отечественной.

…Расцветка маскировочных сетей меняется в зависимости от времени года. В эти дни, сливаясь с осенним ландшафтом, они защищают от врага не только воинов-земляков, но и бойцов со всех уголков России.