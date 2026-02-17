«Все для победы!» — так сформулировал ключевую задачу, стоящую сегодня перед республикой, Радий Хабиров в своем недавнем Послании башкирскому парламенту. Одним из важнейших этапов поддержки участников специальной военной операции глава республики назвал интеграцию в мирную жизнь вернувшихся с фронта бойцов. На днях в Уфе собралось около 200 представителей Ассоциации ветеранов СВО из всех регионов России, чтобы обсудить проделанную организацией работу и утвердить стратегию развития на год.

Вовлечь в работу каждого

В год, посвященный единству народов России, главной темой форума стало национальное единство как фундамент суверенитета государства. Участники двухдневных сборов обсудили дорожную карту Ассоциации ветеранов СВО на 2026 год, обменялись опытом работы и лучшими практиками.

— Наша организация, представленная во всех 89 субъектах России, была создана, чтобы объединить боевых товарищей, возвращающихся с фронта, доказав, что мы едины не только в бою, но и в мирной жизни, — отметил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. — Основные наши задачи — это выстраивание диалога с государством и обществом, вовлечение в наши ряды подавляющего количества участников СВО, содействие в трудоустройстве, участие ветеранов в совместных проектах.

Один из ключевых проектов организации называется ДНК — «Должен найтись каждый». Ассоциацией создана специализированная молекулярная лаборатория в Татарстане для идентификации тел погибших с помощью извлечения образцов ДНК из геномного материала. В 2025 году было получено 2700 медико-биологических заключений, а 650 ветеранов прошли специальное обучение для участия в поисковых работах в зоне СВО. Есть и другие важные проекты, например, «Братство здесь»: ветераны принимают участие в социальном сопровождении раненых бойцов. А проект «Творец» — это продвижение результатов творческой деятельности ветеранов СВО. В 2025 году издано пять сборников произведений ветеранов.

Дмитрий Афанасьев назвал приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2026 год. Это увековечение памяти без вести пропавших и погибших участников СВО; проведение форумов и сборов участников организации для обмена опытом и практиками; производство и распространение телепрограмм, видеороликов, фильмов и создание брендированной продукции Ассоциации, в том числе шевронов. Также будет уделяться особое внимание находящимся в госпиталях ветеранам СВО и обучению волонтеров.

Республика — среди лидеров

Радий Хабиров объявил о создании Ассоциации ветеранов специальной военной операции в регионе в декабре 2024 года во время своего ежегодного Послания Государственному Собранию. Как сообщил тогда глава республики, организация необходима для комплексного решения вопросов, связанных с поддержкой участников СВО, их лечением, реабилитацией, профессиональной переподготовкой и трудоустройством.

— Башкортостан уже является лидером в системной работе с ветеранами, и эти сборы станут мощным импульсом для обмена лучшими практиками. Мы уверены, что дух боевого братства, проверенный на фронте, станет основой для нашего общего созидательного труда на благо всей России, — отметил председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО, помощник главы республики Оскар Ситдиков.

Сегодня в региональную организацию входит более 2000 человек, сообщил он. Результаты работы налицо: трудоустроено более 78 процентов ветеранов СВО, диспансеризацию прошли около 80 процентов. В Стерлитамаке функционирует реабилитационный центр «ЗОВ» под руководством члена Ассоциации ветеранов СВО Тимура Кунаккузина, реабилитацию прошли уже 500 бойцов. Поддержку в решении сложных вопросов, в том числе правовых, получили 900 человек, на днях стартовала работа штаба Ассоциации по оказанию юридической помощи.

Ассоциация уделяет большое внимание патриотической работе с детьми и молодежью. Ветераны СВО провели более двух тысяч встреч в школах, вузах и ссузах республики — это и уроки мужества, и военно-спортивные игры, и «разговоры о важном».

— Наша главная цель сегодня — чтобы единые центры поддержки участников СВО и членов их семей действовали в каждом районе республики, — отметил Оскар Ситдиков. — Для достижения победы наши бойцы должны быть уверены в поддержке. Наша работа — это не просто обязанность, это призвание.

Нужна сильная организация

— Мы постарались создать все условия для успешной работы форума. Республика активно развивает сеть центров поддержки участников СВО, что делает Уфу удобной площадкой для таких встреч, — отметил Радий Хабиров, приветствуя участников сборов. — Несколько десятков тысяч жителей нашей республики участвуют в специальной военной операции, вернулись с фронта около трех тысяч человек. И мы понимаем, что придет еще много обож-женных войной людей. У региональной власти есть полномочия и ресурсы для помощи и всестороннего содействия им, но есть и вопросы, которые мы не сможем эффективно решить без вашей помощи. Глубину тех процессов, которые происходят в их душах, никто не поймет лучше боевых товарищей. Поэтому Ассоциация для нас — главный партнер по решению вопросов ветеранов специальной военной операции.

Глава республики подчеркнул, что организация, объединяющая участников и ветеранов СВО, должна быть сильной и авторитетной, способной выполнить поставленные государством задачи. Для этого сегодня создаются институты, подбираются кадры. Руководитель региональной Ассоциации должен быть четко встроен в систему власти, чтобы были налажены все процессы взаимодействия. Представители Ассоциации ветеранов СВО должны быть в каждом муниципалитете и находиться в прямом контакте с главами городов и районов.

— Этой работой мы занимаемся третий год. Мы уже прошли период становления, теперь идет этап структурирования. Будем развивать инфраструктуру этой общественной организации. В предыдущие годы союзы участников других вооруженных конфликтов доказали свою высочайшую эффективность. Они говорят с участниками СВО на одном языке, многие вопросы будут решать на своем уровне. А мы примем управленческие и организационные решения, окажем необходимую поддержку, — подытожил Радий Хабиров.

В первый день сборов участники обсудили темы поиска без вести пропавших бойцов и увековечения памяти погибших, а также развитие адаптивного спорта и участие Ассоциации ветеранов СВО в деятельности по противодействию терроризму и экстремизму. Главным событием второго дня стала деловая игра, во время которой разрабатывались новые проекты, их Ассоциация сможет реализовывать как в масштабах страны, так и в регионах.

КОММЕНТАРИИ

Александр ТИХОНОВ, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО:

— Благодарю управленческую команду Башкортостана за хорошую организацию мероприятия.

У нас в Приволжском округе вернулись домой со спецоперации уже почти 30 тысяч бойцов, которым мы должны помочь влиться в мирную жизнь. В Республике Башкортостан выстроена идеальная модель взаимодействия Ассоциации с властью — руководитель регионального отделения является помощником главы, он находится в структуре власти и понимает, где и какие принимаются решения.

Это очень важно.

Гульнур КУЛЬСАРИНА, руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества»:

— Мы благодарны президенту России Владимиру Путину за создание нашего фонда. Даже после Великой Отечественной войны в стране не было единой системы реабилитации и социализации участников боевых действий. Сегодня в муниципалитетах республики с ветеранами, участниками СВО и членами их семей работают 120 социальных координаторов, это самое большое количество в ПФО, и 30 процентов из них — это ветераны СВО, матери, жены и вдовы участников СВО.