Новоселье для бойцов

В конце минувшего года филиал госфонда «Защитники Отечества» в РБ получил хороший подарок — ему передали новое помещение в здании на улице Советской, 13/15. Специально оборудованное для этих целей, достаточно просторное, оно оказалось комфортным как для сотрудников, так и для участников СВО, которые сюда приходят. Оценить преимущества нового помещения и посмотреть, как работают специалисты, журналисты смогли во время устроенного для них пресс-тура.

Есть вопросы? На приём

Фонд «Защитники Отечества» не заметить теперь невозможно: вход в него виден издалека благодаря красочному баннеру. Поднимаемся по ступенькам, сразу отмечая оборудованный здесь пандус, минуем охрану и попадаем в просторный холл.

Отсюда и начинается мини-экскурсия, которую взялась провести для прессы руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина.

— Новое помещение очень удобно расположено — рядом находятся министерства и ведомства. Участники спецоперации приезжают туда по делам и могут сразу зайти к нам, — поясняет Гульнур Галинуровна. — В холле они могут подписать заявление на обработку персональных данных, отдохнуть, выпить чай или кофе.

По соседству расположены рабочие места социальных координаторов. Здесь же по графику ведут прием представители различных ведомств и организаций, юристы. Пока родители заняты делом, малыши могут поиграть в детском уголке.

В отдельном кабинете разместился военно-социальный центр — подведомственное учреждение министерства обороны. Действующие военнослужащие, находящиеся на реабилитации или в отпуске, могут решить здесь свои вопросы.

Из холла ведет длинный коридор, и мы делаем остановку у первого по счету кабинета.

— Тут специалист принимает членов семей без вести пропавших бойцов. Приходят кровные родственники, сдают ДНК, оформляют розыскную карту и другие документы. Если у пропавшего бойца нет родственников — они умерли, а он из детдома, семью, детей завести не успел, его ищут с помощью личных вещей, извлекая геномный материал, — говорит Кульсарина.

Поможет «умный дом»

В презентационной комнате нас встречает заместитель руководителя филиала фонда, паралимпийский чемпион Ирек Зарипов.

— У нас участники СВО могут ознакомиться с возможностями и оформить заявку на адаптацию своей квартиры, получить от фонда систему «умный дом» с Алисой, робот-пылесос, систему открывания окон и другие устройства, которые облегчают жизнь. Также предлагаем ребятам специализированное рабочее место с компьютером, чтобы они могли обучаться и общаться, технические средства реабилитации — коляски, специальные протезы — беговые, спортивные, облегченные, многофункциональную кровать, оборудование для занятий спортом, — поясняет он.

Последнее здесь представлено достаточно широко: это лазерная биатлонная установка с мишенями, специализированные боб-сани, лыжи, палки, оборудование для следж-хоккея. Все это участникам СВО фонд предоставляет бесплатно, только нужно написать заявление.

— Ребята также могут получить адаптивную одежду: благодаря вшитым молниям ее можно легко надеть и снять, если у бойца протез. В комплект входит и демисезонная, и зимняя, и летняя одежда, — отмечает Гульнур Кульсарина, пока мы разглядываем костюмы на манекенах.

Ну а дальше нас ожидало знакомство с зоной психологической разгрузки, откуда доносилась расслабляющая музыка.

— У прежнего помещения площадь была маленькая, и возможности оборудовать такую зону не было. Здесь она есть. В зоне психологической разгрузки с комнатой релакса работают по очереди два психолога, по графику дежурят врачи. Можно провести тренинг, встречу, обсудить проблемы наедине с участником СВО, провести диагностику с помощью мультипсихометра. Специалисты также могут оформить ветеранам, членам семей погибших и без вести пропавших бойцов направление в лечебное учреждение, — поясняет Гульнур Кульсарина.

На обратном пути заглядываем в конференц-зал. Просторный, с большим монитором, на котором транслировались видеоролики, он тоже радовал глаз.

— Филиалу фонда нужны были условия для социализации участников СВО. Сейчас много ребят возвращаются домой, проходят реабилитацию, документы оформляют и семьи погибших. Мы благодарны главе республики Радию Хабирову за поддержку и дополнительное помещение, которое нам выделили. Здесь у нас намного больше возможностей, — подчеркнула Гульнур Кульсарина.

При этом прежнее помещение по улице Мингажева, 107 также осталось за фондом. Там в основном принимают бойцов с инвалидностью и семьи без вести пропавших.