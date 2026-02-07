Станок от волонтёра

Это не какое-нибудь ноу-хау, как сейчас принято говорить, а обыкновенный деревянный станок для нарезки ленты. Она необходима для плетения маскировочных сетей. Станок сделал белорецкий умелец Азамат Загитов.

Маскировочные сети плетут в Никольском соборе на втором этаже. Вообще, адресов, где занимаются этим видом волонтерской деятельности, в Белорецке немало, но собор является центром добровольческой помощи.

Я пришел раньше назначенного срока. Станок стоит неподалеку от каркаса, на котором женщины плетут сети. Смотрю и ничего не понимаю: какой-то барабан, крепежи, валики. Интересно, а где электродвигатель?

— Он ручной, — читает мои мысли одна из женщин, уже приступившая к плетению сети.

Ляля Гатауллина волонтерством занимается уже несколько лет.

— Когда Азамат станок сделал, стало сразу легче, — говорит она. — Раньше девочки вручную ленту нарезали. А это очень сложно и трудоемко.

— Сколько за неделю вы плетете маскировочных сетей? — спрашиваю волонтера.

— Это зависит от того, сколько нас: если четверо, то сеть можно сплести за три часа. Одна я могу за это время сплести половину сети. У меня уже все, как говорится, на автомате…

Приходит Азамат Загитов. Скромный и немногословный. Работает он в пожарной охране, у него семья и двое детей. Скоро ему выходить на пенсию. Спрашиваю его — зачем ему такие дополнительные нагрузки в виде волонтерства?

— Каждая такая сеть спасает жизнь наших бойцов, — спокойно и твердо отвечает он.

Станок для нарезки лент он сделал по фотографиям, которые ему прислали волонтеры из других регионов. Волонтерский мир — это настоящее братство… Азамат Айратович рассказывает об устройстве станка:

— К нам приходит изначальный материал в виде бобины. Мы ее вставляем вот сюда, — волонтер показывает на втулку станка. — Полотно шириной сорок сантиметров, оно проходит через ролики и нарезается обыкновенными канцелярскими ножами, которые я доработал. Все просто. Нарезанная лента наматывается на барабан, который необходимо крутить, чтобы привести в движение весь механизм.

Все-таки гениальный народ россияне: казалось бы, простейшая система с использованием обыкновенных канцелярских ножей, а как она облегчает труд волонтеров!

— Сколько времени вам потребовалось, чтобы сделать этот станок?

— Месяца два с перерывами. Я вообще с деревом дружу…

В комнату заходит Елена Гарифуллина. Она тоже волонтер и занимается нарезкой ленты. Молодая, красивая, яркая женщина. У нее двое детей: дочке тринадцать лет, сыну скоро исполнится двадцать один. Признаюсь, меня этот факт приводит в некоторое изумление: самой Елене не дашь и больше тридцати пяти. Все-таки доброта всегда молодит человека, и в первую очередь его душу.

Задаю Елене Ивановне тот же вопрос, что и Азамату: зачем ей это нужно, зачем надо приходить сюда и крутить барабан?

— Не могу сидеть сложа руки, когда наши бойцы нуждаются в помощи, — отвечает она, стараясь уйти от излишнего пафоса в словах.

Елена Гарифуллина показывает готовые связки лент для плетения. Все должно строго соответствовать определенным стандартам. Связки поступают и на другие участки, где волонтеры плетут маскировочные сети.

— У нас есть свой чат, куда приходят благодарности от бойцов, — рассказывает Елена Ивановна. — Недавно пришло сообщение, что один раненый боец три дня укрывался под нашей маскировочной сетью, и «птичка» не сумела его заметить. Потом бойца благополучно эвакуировали.

Скоро придет очередная партия материала, и барабан на станке, сделанном Азаматом Загитовым, начнет крутиться, слегка поскрипывая. Елена Гарифуллина нарежет очередную партию лент, а Ляля Гатауллина и другие волонтеры быстро сплетут очередную маскировочную сеть. Чтобы спасти очередную жизнь…