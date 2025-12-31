-8 °С
31 Декабря 2025, 20:15

Это наши дети

Во время рабочей поездки в Белорецкий район глава республики Радий Хабиров встретился с Еленой Рыбаковой — мамой Героя России Максима Рыбакова — и семьей погибшего бойца.

пресс-службы главы РБ
Фото: пресс-службы главы РБ

Сейчас Елена Геннадьевна возглавляет филиал регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества в Белорецком районе и постоянно находится на связи с супругой сына Светланой, которая является заместителем командира парашютно-десантного полка.

«Вместе с внуком они приезжают к нам гости, — рассказала Елена Геннадьевна.

— Я на связи и с сослуживцами Максима — они всегда звонят и спрашивают, нуждаюсь ли я в чем-то. Ребята чтут память моего сына, это очень приятно».

Напомним, что Максим Рыбаков погиб 2 февраля 2024 года на передовой. В сентябре прошлого года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Руководитель региона также навестил в Белорецке многодетную семью участника специальной военной операции Флюса Галимова, который пропал без вести в марте 2025 года и признан судом погибшим.

У бойца остались супруга и семеро детей. Старшие сыновья Чингиз и Ильшат учатся в колледже, школьники Рената, Аслан и Самира — в Белорецком лицее-интернате. Самым младшим детям — три и четыре года, они посещают детский сад.

Радий Хабиров вручил новогодние подарки детям и пригласил семью в Уфу.

«Проведем для Самиры и Ренаты экскурсию в наш Башгосмедуниверситет — они хотят стать врачами, — отметил глава Башкортостана в беседе с журналистами. — Все семьи погибших участников СВО, особенно где есть маленькие дети, должны быть под нашим пристальным и постоянным вниманием. Это наши дети, дети республики, и мы поможем их поднять».

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
