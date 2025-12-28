Юристы помогут участникам СВО

— По представленным в Комитет по общественной безо­пасности, правопорядку и судебным вопросам данным, за 2023 — 2024 годы и десять месяцев 2025 года за бесплатной юридической помощью в различные учреждения поступило более трех тысяч обращений участников специальной военной операции и 11 652 обращения членов их семей. Из них правовую помощь в виде правового консультирования в устной форме получили 11 591 человек, в письменной форме — 1466 человек. За составлением документов правового характера обратились 1557 человек, за представительством интересов в судах и иных органах — 39 человек, — отметил во время обсуждения председатель комитета Фарит Гумеров.

Свои предложения по организации системного подхода в этой работе внесла депутат Госсобрания, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ Гульнур Кульсарина. А президент Адвокатской палаты РБ Булат Юмадилов поделился опытом практической реализации юридических консультаций.

Директор Государственного юридического бюро Республики Башкортостан Павел Хотемлянский уведомил, что с ноября текущего года начала работу система ФГИС «Правовая помощь», позволяющая гражданам записываться на консультации через Госуслуги и получать их дистанционно — по телефону или видеосвязи.

По словам Фарита Гумерова, мониторинг исполнения закона Республики Башкортостан о бесплатной юридической помощи выявил рост числа обращений членов семей участников СВО в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Башкирии: если за весь 2023 год поступило 38 запросов, то за десять месяцев 2025 года — уже 210.

Еще на одну проблему обратил внимание уполномоченный по правам человека в РБ Михаил Закомалдин: большинство поступающих заявок связано с поиском пропавших без вести в зоне спецоперации, установлением местонахождения военнослужащих, вопросом освобождения военнопленных и порядком получения выплат.

Президент НКО «Нотариальная палата Республики Башкортостан» Ирина Сухова предложила включить в число организаций, уполномоченных создавать центры бесплатной юридической помощи, общественные объединения, в том числе благотворительные, частных адвокатов и юридические компании. По ее мнению, общественные объединения могут обеспечивать правовое содействие гражданам наряду с участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.

Члены круглого стола рассмотрели вопрос цифровизации системы бесплатной юридической помощи. В частности, речь шла о создании специализированного чат-бота для предоставления автоматизированных ответов на наиболее часто задаваемые вопросы.