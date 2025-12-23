Время беречь СВОих

Помощь и содействие военнослужащим, отстаивающим интересы Отечества в зоне специальной военной операции, а также возвратившимся к мирной жизни ветеранам — сегодня одна из важнейших задач государства и общества. Этот год, подчеркнул глава республики Радий Хабиров, стал временем большой серьезной работы, проверкой эффективности системы оказания мер поддержки, выстроенной на федеральном и региональном уровнях. Настало время не только подводить итоги, но и строить планы на будущее.

Вместе с «Защитниками Отечества»

В Башкирии действует 54 меры поддержки участников СВО. В этом году их стало на 11 больше, а объем выделенных на эти цели средств увеличился с 13,4 до 30,8 млрд рублей. И ключевым партнером регионального правительства по реализации этих мер является государственный фонд «Защитники Отечества».

— Очень важно, что наши ветераны боевых действий не остаются одни, они всегда в обществе, рядом с нами, с нашими социальными координаторами. Они активно участвуют в наших общественных проектах. Самое главное, чтобы все смогли после победы найти свое место в мирной жизни. А мы всегда поможем, — заверила руководитель регионального филиала фонда Гульнур Кульсарина.

На прошлой неделе в Уфе прошел Всероссийский семинар-совещание, собравший руководителей филиалов государственного фонда «Защитники Отечества» со всей России. Программа форума предусматривала обучение, обмен опытом, знакомство с системой работы с ветеранами СВО в республике и практикой реабилитации бойцов через спорт. В эти же дни при личной поддержке статс-секретаря — заместителя министра обороны России, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой в столице республики открыли новый офис регионального филиала фонда рядом с Советской площадью.

— Жители Башкортостана помнят, что именно с Советской площади мы проводили в зону СВО несколько наших больших добровольческих подразделений, включая полк «Башкортостан», — отметил во время посещения нового объекта Радий Хабиров. — Я постоянно видел там ребят в форме, которые возлагают к памятнику Героя России Минигали Шаймуратова цветы, встречаются там, когда приезжают в отпуск. Очень здорово, что мы нашли возможность разместить рядом и филиал фонда. Важно, что все свои вопросы бойцы могут решать в одном месте.

В новом помещении бойцов, ветеранов и членов их семей принимают социальные координаторы, юристы, представители военкомата, министерств и ведомств, центра занятости, военно-социального центра, врачи-травматологи, ортопеды, реабилитологи, психологи. Свой кабинет появился и у регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества, который возглавляет мать Героя России Максима Серафимова Алина Серафимова.

В день открытия офиса пять участников спецоперации получили автомобили в качестве технического средства реабилитации. Ключи от машин «Москвич» и «Баик» им вручил зампредседателя госфонда «Защитники Отечества» Сергей Усманов.

— Ветераны с инвалидностью — в центре особого внимания нашего фонда, мы стремимся обеспечить им возможность жить полноценно вопреки обстоятельствам, — рассказала Гульнур Кульсарина. — Фонд обеспечивает их техническими средствами реабилитации, в том числе высокотехнологичными спортивными протезами, не входящими в федеральный перечень, а также помогает адаптировать жилье под индивидуальные потребности.

В Башкирии автомобили уже получили 15 ветеранов СВО из 23 подавших заявки. Один из них — Тимур Давлетбаев из Хайбуллинского района, получивший серьезное ранение во время службы в штурмовом отряде.

— Спасибо фонду за поддержку. Сейчас я и сам хотел бы участвовать в помощи и поддержке ребят, вернувшихся с СВО, — отметил ветеран.

Работаем дальше

На торжественном мероприятии, посвященном итогам Года поддержки участников СВО и членов их семей, Радий Хабиров подробно рассказал о том, что сделано в республике для тех, кто защищал и продолжает защищать Родину. Меры поддержки охватывают все сферы жизни военнослужащих и их семей, основные направления помощи — медицинская реабилитация, социализация и трудоустройство.

— Для обеспечения комплексной консультационной и практической помощи в режиме «одного окна» во всех районах и городах мы открываем центры поддержки участников СВО и членов их семей. В них на одной площадке объединяются усилия власти, социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», представителей Ассоциации ветеранов СВО и других общественных организаций, — пояснил руководитель региона. — Сегодня на местах успешно действуют 20 таких центров, полностью отвечающих всем требованиям. И мы видим, что там, где эти центры работают, помощь становится оперативной, адресной и по-настоящему теплой. В таких муниципалитетах комплексное сопровождение семей ведется на высоком уровне.

Из более чем трех тысяч вернувшихся участников СВО почти 78 процентов уже трудоустроены, 86 процентов прошли диспансеризацию. Ветераны активно привлекаются в управленческие команды на всех уровнях. Созданная в прошлом году в республике Ассоциация ветеранов СВО успешно решает вопросы комплексной поддержки.

Радий Хабиров вручил государственные награды муниципалитетам и организациям, которые внесли наибольший вклад в содействие бойцам и ветеранам СВО. Одной из награжденных стала Гульнур Кульсарина. Находящиеся в зале участники СВО аплодировали ей стоя, и это стало лучшим доказательством того, что республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» работает на совесть.

— Завершается год поддержки. Но сама поддержка будет только усиливаться. Эту работу мы будем вести непрерывно и после победы. Нам предстоит сделать систему максимально отлаженной и эффективной. Особое внимание уделим помощи бойцам с ранениями и, конечно, семьям погибших героев. От души благодарю всех, кто вкладывает в это важное дело всю душу, — активистов, общественников, волонтеров, предпринимателей, каждого жителя республики. Всесторонняя поддержка героев и их близких — главная задача для власти и общества. Это наш безусловный приоритет и священный долг. Работаем дальше, — заключил глава Башкортостана.

Прямая речь

Вячеслав ТОЛКАЧЕВ, заместитель начальника военно-социального центра министерства обороны РФ:

— Республика Башкортостан сегодня является одним из лидеров среди российских регионов по предоставлению мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей, и мне очень приятно, что меня пригласили на подведение итогов года.

Соцподдержка военнослужащих и членов их семей — одно из приоритетных направлений работы министерства обороны РФ. По решению министра обороны Андрея Белоусова был создан электронный сервис — «Витрина данных» МО РФ. Все ведомства, оказывающие социальную поддержку военнослужащим, могут самостоятельно и оперативно получать информацию о положенных им льготах через этот сервис. В Башкирии заявки на подключение к «Витрине данных» уже подали минцифры и минтруда республики, идет подписание соглашений.