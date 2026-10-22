Такой не подведёт

Есть люди, которые не любят громких слов. Они выполняют свой долг тихо, незаметно и избегают лишнего внимания. Именно таким оказался «Башкир» — простой и скромный 30-летний парень, познакомиться с которым оказалось очень непросто. Он упорно отнекивался от интервью, повторяя: «Я ведь не один там воевал. Есть более достойные». Но потом все же сдался, и хотя говорил о себе крайне скупо, в этой сдержанности тоже проявился его характер. Без лишних слов понятно: на таких, как он, можно рассчитывать, такие не подведут.

«Башкир» родился и вырос в деревне Новосубхангулово Бурзянского района. После школы поехал в Уфу, отучился два курса в колледже, но решил, что, как и все мужчины в его роду, должен пройти армейскую закалку.

— У нас в роду все служили. Я не исключение. Родители мой выбор поддержали, — говорит он.

Так начался его путь взрослого мужчины. На срочной службе ему дали позывной «Башкир» — из-за сложной фамилии, которую с непривычки трудно выговорить. После армии он водил грузовой автомобиль в ДРСУ «Башкиравтодор».

— Люблю ездить за рулем. Главное, чтобы машина не подводила, — улыбается он.

В 2024 году наш герой добровольцем отправился в зону СВО. Службу проходил в должности стрелка в батальоне «Атлант». Военнослужащие этого батальона с первых дней специальной военной операции демонстрируют удивительный героизм.

Особенно ярко они проявили себя в 2024 году во время освобождения Авдеевки. При поддержке других подразделений «Центра» батальон совершил прорыв хорошо укрепленной линии обороны противника, в результате чего заблокировал и отрезал пути отхода основным силам ВСУ. «Атлантовцы» отличились и на одном из самых сложных участков — Покровском направлении. Эти самоотверженные и смелые воины, настоящие герои, освобождали также Ласточкино, Очеретино. Они всегда идут первыми. Загоняют врага в ловушку, штурмуют позиции, выжигают технику и уверенно отодвигают линию боевого соприкосновения. Впрочем, сам «Башкир» обо всем этом не проговорился ни словом — искать информацию пришлось позже по интернету.

В местной армейской информационной листовке «Молния» его характеризуют как дисциплинированного и мужественного военнослужащего. Один из эпизодов особенно показателен. В июне 2025 года гвардии рядовой «Башкир» получил задачу эвакуировать тяжело раненного боевого товарища из местности, расположенной вблизи одного из населенных пунктов ДНР. Действовать пришлось под непрерывным вражеским наблюдением, под атаками FPV-дронов. Он постоянно был начеку и успел вовремя заметить приближение двух беспилотников. Умело маневрируя, избежал прямого удара, но один из дронов взорвался совсем рядом — «Башкир» получил осколочное ранение. Однако он не отступил. Добрался до раненого, доставил его на точку эвакуации и тем самым спас ему жизнь.

И таких эпизодов у него много. За проявленное мужество наш земляк награжден медалями «За отвагу» и «За храбрость». Но сам он о наградах говорит неохотно. После двух тяжелых ранений в этом году его демобилизовали. Теперь он дома.

— Стараюсь ценить каждую минуту мирной жизни. Мы ведь раньше даже не осознавали, до чего хорошо живется в родных краях, — признается он.

У «Башкира» есть жена и две дочки: старшая учится в третьем классе, младшей всего полтора годика. О войне он вспоминать не хочет, но о боевых товарищах говорит с теплотой:

— Парням я желаю, чтобы все были живы и здоровы, чтобы все вернулись домой к своим близким. Они этого заслужили — и те, кто ждет, и те, кого ждут. За это заплачено в полной мере.

Как и многие другие ветераны, он уверен, что самое главное на передовой — солдатская дружба. «Сам погибай, а товарища выручай» — на этом держалась и держится наша армия.

После общения с такими людьми, как «Башкир», на душе становится и теплее, и светлее. Скромность, трудолюбие и любовь к близким, а еще безграничная, но при этом рассчитанная отвага опытного солдата — вот что красит простого парня из Бурзянского района. Хотя какой же он простой? За душой у него так много настоящего, не теряющего ценность в любые времена, что абсолютное большинство тех, кто воображает себя сложными натурами и не упускает случая показать свою значимость, как говорится, и рядом с ним не стояли. Спасибо тебе, «Башкир», за твою службу и за то, что ты такой, какой есть.

В Башкирии продолжается набор в ряды добровольцев. Информацию о поступлении на службу можно уточнить по номерам:

117 (единый справочный номер), 122 или 8 (347) 218-19-19 (ситуационный центр), 8 (347) 248-29-31 (пункт отбора).

Также можно прийти в ближайший офис МФЦ «Мои документы» или в пункт отбора военного комиссариата в Уфе по адресу: ул. Революционная, 156.

Кроме того, заявки принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм https://t.me/contractRBBot и официальный сайт https://башбат.рф.