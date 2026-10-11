У войны много лиц. Страшных, героических, скорбных... Бывает, что одно из них остается с солдатом навсегда — даже когда он давно уже вернулся из окопов. Так что же помогает в нечеловеческих условиях оставаться человеком? Когда кажется, что над землей уже никогда не взойдет солнце, капитан «Инзер» вспоминает рассвет над далекой рекой, где прошло его детство, запах скошенной травы, слышит тихий мамин голос. Ради этого хрупкого прекрасного мира стоит бороться и жить.

Наш герой родился в селе Габдюково Белорецкого района, вырос в Межгорье. Ему 32 года. В 15 лет он уже твердо знал: будет офицером. «Честь, достоинство, верность присяге и готовность защищать других», — так объясняет он свой выбор.

Готовился к армейской стезе целенаправленно. Со школьной скамьи начал заниматься спортом, стал кандидатом в мастера спорта по самбо. Всерьез занимался военно-прикладными дисциплинами. Особенно нравились уроки ОБЖ — предмет, который с ранних лет укрепил его интерес к военному делу.

После школы парень поступил в Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, выступал на соревнованиях за сборную академии. В 2018 году завершил обучение и был распределен в Таджикистан. Кстати, он и там участвовал в соревнованиях, ездил в Душанбе на чемпионаты военной базы, побеждал. В дальнейшем стал командиром артиллерийской батареи.

В 2023 году капитана направили в зону проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевых задач он проявил мужество и профессионализм, за что был награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За боевые отличия». Позывной выбрал себе сам — «Инзер». Для него это напоминание о далеком доме, родном районе и республике. О горной реке, на берегах которой, рядом с бабушкой и дедушкой, прошло его детство. То были самые счастливые моменты, говорит он сейчас. И это не просто ностальгия, а внутренняя опора, которая не дает ему сломаться в самое тяжелое время. Как говорится, все мы родом из детства.

Вот один из многих эпизодов, о которых «Инзер» рассказывает просто, как о чем-то обыденном. В 2024 году его подразделение колонной двигалось на технике через село Кременное. Внезапно — прилет. FPV-дрон ударил прямо по машине.

Водитель получил тяжелое ранение, потерял сознание. «Инзер» не растерялся ни на секунду. Вытащил раненого из кабины, перетащил в укрытие, быстро наложил жгуты, чтобы остановить кровь. Действовал четко и хладнокровно — как на учениях. До прибытия эвакуационной группы контролировал состояние раненого, следил за дыханием и пульсом. Еще пара минут — и спасти бы парня не удалось. Но «Инзер» выиграл эти минуты. Просто потому, что для него солдат — не просто номер расчета, а человек, за которого он в ответе.

Его метод работы с личным составом всегда строился на простом принципе: командир не имеет права стоять в стороне. Негласный девиз всех офицеров советской и российской армий — «Делай, как я!». Если предстояло рыть окопы — брал лопату и копал вместе со всеми. Убежден: требовать можно только то, что делаешь сам. Неважно, идет ли речь о нормативах по боевой подготовке или о строевой дисциплине. Если командир позволяет себе халтурить, но от солдата при этом требует идеала, грош цена его требованиям.

— Доверительные отношения окупаются сторицей, а для командира что может быть важнее, чем доверие подчиненных, — убежден он.

«Инзер» не раз менял подразделения, дослужился до начальника штаба полка, и каждый раз находились бойцы, готовые идти за ним на новое место службы. Это говорит само за себя.

— Самое тяжелое для меня на передовой — это потери и ранения подчиненных, — признается «Инзер», который всегда считал своим долгом немедленно ехать в госпиталь и лично просить врачей сделать все возможное для сохранения здоровья бойца.

В коллективе, считает он, главное — взаимоуважение, а для командира — умение найти подход к каждому, независимо от возраста и звания. «Надо уметь работать с личным составом. И в любой ситуации оставаться человеком, — такой у него принцип. — У нас, у башкир, есть пословица: «Будешь уважать других — сам увидишь уважение». И не важно, кто перед тобой, — друг, командир или подчиненный. Уважения достоин каждый».

Когда наш герой во второй раз отправился в зону СВО, дома, с родными, он обмолвился в разговоре: не хватает, мол, специалистов по ремонту техники — механиков и электриков. Не просил помощи, а просто поделился будничными заботами.

Но его отец, человек немногословный и скупой на эмоции, неожиданно для всех добровольцем уехал в зону СВО. Без предупреждения. Просто встал рядом с сыном.

— Конечно, иметь рядом родного человека очень хорошо, — с благодарностью говорит «Инзер».

Отец взял себе позывной «Батя» и по 12 часов в день проводит с техникой: чинит подбитую, сгоревшую, ту, что уже списали в утиль. И возвращает ее в строй. Бойцы только удивляются: «Где ты такого механика нашел?» Капитан молча улыбается.

Война состоит из моментов, которые невозможно предвидеть. Однажды, когда штурмовая пехота собиралась в бой, а артиллеристы готовили их прикрытие, к его пункту управления подошли семь человек. Шепотом спросили:

— Вы случайно не башкир?

Он и сам не ожидал, какую бурю чувств вызовет эта мимолетная встреча. Будто самых близких и дорогих людей увидал. Оказалось, они из Сибая, Бурзяна, Учалов, Баймака. Земляки за сотни километров от дома. Спросил, не нужна ли им какая-то помощь. А у них была только одна просьба — подключиться к вай-фаю и написать родным перед решающим штурмом.

Они писали коротко, наверное, самое главное. А потом ушли в бой.

— После я их не нашел. Не хочется думать о самом плохом, но... — капитан тихо вздыхает. Он не знает, вернулись ли они. Но он помнит их лица и тот радостный всполох в груди: «Земляки!»

Еще одна небольшая деталь, которая вселяет в него силы, как ничто другое. Он знает: мама молится за него и потому всегда словно рядом с ним, даже когда далеко. А мулла перед отправкой на СВО дал ему молитву, и она бережно хранится в его удостоверении. Не талисман, не амулет — скорее напоминание: дома ждут, молятся и верят.

Сейчас у капитана новый этап: 27-я дивизия, штурмовой полк, должность начальника штаба артиллерийского дивизиона. Дома ждут жена и маленький сын. Он знает: где бы он ни был, родная земля не отпускает его, а память о детстве дает силы оставаться человеком среди хаоса войны.

В Башкирии продолжается набор в ряды добровольцев. Информацию о поступлении на службу можно уточнить по номерам:

117 (единый справочный номер), 122 или 8 (347) 218-19-19 (ситуационный центр), 8 (347) 248-29-31 (пункт отбора).

Также можно прийти в ближайший офис МФЦ «Мои документы» или в пункт отбора военного комиссариата по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 156.

Кроме того, заявки принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм https://t.me/contractRBBot и официальный сайт https://башбат.рф.