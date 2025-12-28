-7 °С
28 Декабря , 09:15

Экономный Новый год

Каждый раз перед Новым годом у нас в семье один и тот же стресс: как успеть купить всем подарки, накрыть стол и при этом не потратить последние деньги? Есть ли какой-то разумный способ спланировать траты, чтобы праздник был в радость, а не в тягость? Виктория М. Уфа.

Раиф БАДЫКОВ
Фото: Раиф БАДЫКОВ

Отвечает доцент кафедры финансов и налогового регулирования Института экономики, управления и бизнеса УУНиТ Гузалия ГАЛИМОВА

— Для успешного выбора подарка необходим четкий план действий: составьте список, определите общий бюджет и распределите финансы, чтобы никого не обидеть и избежать проблем. Обязательно выделите небольшую сумму на непредвиденные расходы, своеобразный «резервный фонд».

Не откладывайте покупки на последний момент и активно пользуйтесь современными финансовыми инструментами:

покупайте заранее, отслеживая акции и скидки в магазинах;

используйте возможности «черной пятницы» и других распродаж для крупных покупок;

подключайте кешбэк-сервисы, промокоды и специальные приложения при онлайн-шопинге;

организуйте совместные покупки с друзьями или коллегами для оптовых заказов продуктов или украшений, что значительно снизит расходы.

Важную роль в экономии играет творческий подход. Подарок, сделанный своими руками, или нестандартные форматы могут быть гораздо ценнее дорогой, но безликой вещи.

Повысить степень неожиданности и полезности подарка можно за счет креатива. Например, организовать игру «Тайный Санта», заранее создать с семьей списки желаний или дарить один общий впечатляющий презент от нескольких человек.

В погоне за выгодой не стоит забывать о главном: выбор подарка требует разумного подхода, но важнее — вложить душу. Именно ваши эмоции и внимание делают любой подарок особенным. Не идите на поводу яркой рекламы, ориентируйтесь на реальные потребности и интересы близких.

Автор: Мария СНЫТКИНА
