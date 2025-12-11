Выученный урок

В селе Ильчино Учалинского района Рустама Яппарова знает каждый. Успешный предприниматель, а ныне офицер, кавалер шести боевых медалей, он сам когда-то учился в местной школе и, еще находясь в зоне СВО, решил помочь ей финансово. Денег на хорошее дело добавили и сослуживцы.

В школе обсудили, на что потратить неожиданный подарок, и приобрели оборудование для кабинета химии.

— Кабинет химии мы выбрали не случайно: именно он, на наш взгляд, больше всего нуждался в обновлении, — рассказала директор Ильчинской школы Зухра Батыршина. — Рустам Рамильевич, наш выпускник 1988 года, с нами согласился. Он частый гость в школе, умеет говорить с детьми грамотно, доходчиво и находить с ними общий язык.

Сумму Яппаров попросил не называть, но денег хватило, чтобы купить и современное оборудование, и реактивы, и новую мебель. В итоге в школе, где сегодня учатся 160 детей, появился наисовременнейший кабинет химии. Как признается сам Рустам Яппаров, для него это не спонсорская помощь, а глубоко личный подарок.

— Ну а что здесь особенного? — говорит он о своем поступке. — Просто я люблю свою школу, своих учителей. Школа — это твой первый шаг в большую жизнь. И тот фундамент, на котором я стою сейчас, заложила она. О школьных годах у меня остались самые теплые воспоминания. Больше всего нравились математика, физика, астрономия и, конечно, физкультура — у нас был прекрасный учитель. Постоянно ездили на соревнования, как минимум, завоевывали третье место — это был вопрос чести. А тем, кто учится сейчас, хочу сказать: время — это самая большая ценность. Учитесь правильно им распоряжаться на благо самим себе, близким и Родине.

Рустам Яппаров вернулся домой в октябре после тяжелых ранений, полученных на передовой. Он говорит негромко, взвешивая каждое слово, но сколько в них всего...

Первые уроки жизни, признается, получил не за партой, а рядом с отцом-механизатором: тот всегда был для сына примером трудолюбия и ответственности. В 1975 году, отмеченном страшной засухой, в деревне сгорели сразу три дома, один из них — Яппаровых.

— Мне было тогда пять лет. Родители на сенокосе, я в садике. Из окон смотрел, как пылает наш дом. Потом и родители вернулись — к пепелищу... Тяжко пришлось, но они руки не опустили, построили новый дом. Усвоил тогда на всю жизнь: ни при каких обстоятельствах нельзя сдаваться, — рассказывает собеседник.

Эта стойкость перед лицом беды стала его внутренним стержнем.

После школы он поступил в Челябинский государственный технический университет, на военной кафедре получил звание офицера. В 2022 году как офицер запаса был мобилизован.

— Мы выросли в эпоху, когда любить Родину учили с детства, — говорит Яппаров. — Поэтому когда призвали, не было даже и мысли отказаться. Решающим фактором стало еще и то, что я офицер. А у офицера есть твердое и незыблемое понятие — Родину защищать.

На фронте он стал заместителем командира роты по политической работе, которую проводил прямо на передовой, плечом к плечу с бойцами. Позывной — «Сто десятый». Освобождал населенные пункты Луганской и Донецкой областей в составе штурмового полка. Три медали «За отвагу», медали Суворова, «За храбрость», «За воинскую доблесть». Каждая награда в буквальном смысле заработана кровью.

— На войне каждый штурм — психологический шок и суровая проверка твоей состоятельности как бойца и мужчины. Там все равны — солдаты, генералы. Важно оставаться человеком, — делится он.

Моментов, запомнившихся на всю жизнь, было много. В 2022-м в Луганской области держали оборону. Враг обычно атаковал один-два раза в день. В один из таких дней наши бойцы отбили утреннюю атаку, отбили следующую — и немного расслабились. Сели перекусить.

— Со мной были «Белый», «Гани», «Шайтан», «Кирпич» и еще двое разведчиков, — рассказывает боец. — Не ели мы уже почти полтора суток. Мороз, тушенка полузамерзшая, кусок сала… Глотали что было, перемешанное с песком, бдительность притупилась. И вдруг «Белый» резко поднял голову и закричал: «Они здесь!» Противник оказался в нескольких метрах от наших позиций. Каким-то образом все мы дружно сориентировались, заняли каждый свое место. Бой был очень тяжелый, враг превосходил нас числом. Но мы отбились. Все выжили.

Раньше, замечает Рустам Яппаров, он не до конца понимал старших, когда они все речи и поздравления заканчивали пожеланием мирного неба над головой. Считал это само собой разумеющимся. Теперь знает: самое главное в жизни — чтобы наши дети и близкие никогда не узнали, что такое война.