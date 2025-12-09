Приказано выжить

Восстановиться после тяжелого ранения приехал домой боец из Новобелокатая с позывным «Плотник».

Превозмогая недуг, он нашел в себе силы посетить редакцию районной газеты «Новый Белокатай». Сдержанно, не проявляя эмоций, боец поведал о своем фронтовом пути и чудесном спасении после очередного ранения. В его голосе чувствовалась усталость, но не было ни тени сожаления.

Девиз гвардейцев «Честь дороже жизни» стал тем компасом, что указал ему путь в зону боевых действий.

— Я не мог оставаться в стороне, когда отстаивать интересы нашей Родины пошли совсем молодые ребята. Поэтому сказал себе: я должен быть рядом с ними, — говорит он.

Для родных такой его поступок стал громом среди ясного неба. Супруга до последнего отказывалась верить, что вот так резко он решится изменить давно налаженную жизнь.

В январе прошлого года новобелокатаец заключил контракт с министерством обороны РФ и был назначен водителем в двенадцатую инженерную бригаду в Воронежской области, где возводились понтонные переправы. Вскоре был сформирован штурмовой полк, и вместе с другими контрактниками его отправили в Чебаркуль Челябинской области. Попал он в саперную роту.

Так получилось, что в сентябре того же года вслед за отцом отправился добровольцем в зону боевых действий и его 22-летний сын Олег. Увы, домой он больше не вернулся — в декабре при выполнении боевого задания пал смертью храбрых.

Оказавшись «за ленточкой», «Плотник» год выполнял обязанности сапера на Покровском направлении, а затем был переведен на должность старшего разведчика в разведроту штурмового полка.

В июне прошлого года группа разведчиков, в составе которой был и наш земляк, отправилась на очередное боевое задание. Вскоре они оказались в глубоком тылу врага. Противник обнаружил их, и дрон-убийца выполнил свою страшную миссию.

Боевые товарищи «Плотника» погибли, а он, весь израненный, каким-то чудом остался в живых. Две долгие недели, истекая кровью, без еды и воды он провел в логове врага, ночью укрываясь среди тел павших товарищей от беспощадных дронов. Питался дикими яблоками и пил дождевую воду. И все это время, собрав последние силы, полз в сторону расположения наших войск. Позже выяснилось: «Плотник» преодолел двенадцать километров, оставляя за собой багровый след, прежде чем выйти к своим.

Раненого разведчика немедленно эвакуировали в госпиталь Луганской области, затем в Ростов. Уже когда он оказался дома, в районной больнице села Месягутово ему сделали еще одну операцию — извлекли осколки из ноги. За время службы «за ленточкой» «Плотник» был ранен пять раз, но, несмотря на это, возвращался на передовую, продолжая выполнять боевые задачи.

— Я горжусь своим мужем. Он человек несгибаемой воли и мудрости. Благодаря своей смекалке, выносливости и ловкости он выжил в этом аду, — говорит супруга бойца.

Сейчас «Плотник» проходит курс лечения. После его окончания специалисты военно-врачебной комиссии определят, продолжать нашему герою реабилитацию или вернуться в зону военных действий.

За выдающиеся заслуги, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, «Плотник» награжден медалями «За воинскую доблесть» II степени, «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции».

