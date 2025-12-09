Боевой офицер, ни шагу назад!

Иногда такая история похожа на книгу, где первые главы пишут одни герои, а последующие — их потомки.

В этой семье книга началась с ветерана Великой Отечественной Муждабы Шарипова. Сегодня его правнуки, братья Валеевы, вписывают в нее новые страницы, продолжая дело сражавшегося с нацистами фронтовика.

Муждаба Закирович, прадед со стороны мамы, родился в 1909 году в деревне Кильмяково. В августе 1942-го ушел на фронт, оставив дома жену и дочку. Уходя, уже знал, что жена снова ждет ребенка. Вторая дочка родилась в октябре 1942 года. Вскоре связь с Муждабой оборвалась, и долгие месяцы семья считала его пропавшим без вести. Но, к счастью, он остался в живых, хоть и прошел через суровые испытания.

По рассказам его детей, в одном из боев Муждабу Закировича тяжело ранило в ногу и контузило. Он долго лежал без сознания на промерзшей земле, пока его не нашли санитары. Холод сделал свое дело — пальцы на ногах были отморожены.

После госпиталя солдат вернулся домой, но рана давала о себе знать: нога ниже колена у Муждабы «болталась», как говорили его близкие. В поселке Тирлян Белорецкого района нашелся врач, который сделал ему сложную операцию, но Муждаба так и хромал до конца жизни, хотя никогда не жаловался. Даже специальную ортопедическую обувь, выданную в Уфе, носил неохотно, предпочитая справляться сам.

После войны в семье появилось еще девять детей. Муждаба Закирович прожил долгую жизнь и в памяти потомков остался примером мужества и стойкости. Он был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Его правнуки, Загир и Рустам Валеевы, тоже выбрали нелегкую профессию — защищать Родину.

Детство братьев было таким же, как у большинства мальчишек их поколения. Они выросли в селе Учалы в самой обычной семье. Мама работала в торговле, папа — инженером на местном элеваторе. Главными уроками, усвоенными с детства, стали честность и готовность прийти на помощь.

— Патриотизм начинается именно с семьи, это первое и самое главное место, с которым связано понятие Родины, — уверены братья.

После окончания школы вопрос выбора жизненного пути для них не стоял: оба решили связать свою жизнь со службой Отечеству. Профессиональных военных в семье не было, но парней, по их признанию, увлекли уроки начальной военной подготовки в школе и занятия в военно-спортивном лагере «Бригантина».

Капитан Рустам Валеев, младший из братьев, окончил Казанское танковое училище. Сегодня он служит командиром роты в легендарной 150-й мотострелковой дивизии — той самой, бойцы которой в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом. С первых дней специальной военной операции находится в самой гуще событий. Его доблесть отмечена медалями министерства обороны и грамотой Верховного главнокомандующего. Дома Рустама ждут супруга и маленькая дочка.

Старший из братьев, Загир, выбрал военный университет министерства обороны в Москве, куда поступил со второй попытки. В зоне боевых действий оказался вместе со своей частью.

Еще в 2013 году, когда молодой лейтенант Валеев пришел в батальон, командир дал ему позывной «Консул». Того командира уже нет в живых, а позывной так и остался с Загиром.

— Служба требует постоянного обучения — учиться, учиться и еще раз учиться, чтобы справляться с любыми сложностями, — убежден майор.

В жизни бывают моменты, когда от решения одного человека зависят судьбы многих. Для майора Загира Валеева таким моментом стал бой близ населенного пункта Клещеевка, где его воля, мужество и преданность долгу предопределили успех российских войск на этом направлении.

Это случилось в декабре 2023 года. Штурмовому подразделению под командованием Загира Валеева была поставлена задача прорвать оборону противника.

С помощью воздушной разведки была выявлена расстановка сил ВСУ, и две штурмовые группы вышли на позиции. Внезапно связь с ними прервалась. Майор Валеев, не раздумывая, с командиром взвода, проводником и связистом выдвинулся на острие атаки. Благодаря его действиям группы смогли продолжить штурм и заняли два опорных пункта. И вот тогда, после успешного закрепления, по ним с воздуха начали работать вражеские беспилотники.

— Первая граната свалила с ног, потом пошла вторая, третья… Только по счастливой случайности остался жив, — скупо описывает те страшные секунды майор.

Загир Валеев получил тяжелое минно-взрывное ранение обеих ног. Однако, даже находясь в таком состоянии, не терял контроль над ситуацией.

— Ребята не бросили меня, начали выносить на носилках. Я был на связи, вышел на командира медицинского взвода и сообщил, что срочно нужна подмога, — вспоминает он.

Получив на месте первую медицинскую помощь, майор от немедленной эвакуации отказался и продолжил руководить вверенным ему личным составом, координируя действия штурмовиков и корректируя работу операторов БПЛА. Его голос, по воспоминаниям сослуживцев, оставался твердым и спокойным. Только после того, как противник был окончательно отброшен с занимаемых позиций, офицер согласился на отправку в госпиталь.

Благодаря его грамотным действиям штурмовые подразделения уничтожили минометный расчет, боевую машину пехоты и более десяти вражеских пехотинцев, сумев продвинуться вглубь обороны противника и закрепиться на новом рубеже.

Это способствовало успешному продвижению российских войск на всем данном направлении.

Ранение майора Валеева оказалось тяжелым, он потерял ногу. Долгие месяцы восстанавливался в госпитале имени Вишневского. Сейчас он уже встал с коляски, пробует ходить. Его сила воли и стремление жить полной жизнью поражают окружающих.

Самым тяжелым на фронте майор считает гибель боевых друзей. Эта боль, как говорится, без срока давности, но она глубоко внутри…

Со своей будущей супругой Натальей майор был заочно знаком еще в детстве. Они росли в одном селе и учились в одной школе, только Наталья на два класса младше. Романтические отношения завязались после, когда Загир стал курсантом.

— Ее главный «позывной» для меня — «Супруга». Близкие, спасибо им, всегда поддерживают и помогают, без этого совсем никак! — с теплотой в голосе говорит он.

И это не просто слова. Наталья, как и положено жене офицера, всюду следовала за мужем, родила сначала дочь Ангелину, потом сына Богдана. А в 2019 году приняла смелое решение — подписала контракт на прохождение военной службы.

— Она только с виду вся такая хрупкая и изящная, а в действительности очень боевая и в военном деле знает толк не хуже меня, — с гордостью и улыбкой говорит Загир. — Наташа умеет метать гранаты, стреляет, водит танк. Она пошла на службу именно вслед за мной.

Так супруга майора оказалась в батальоне связи. Муж и жена служили в одной части, вместе участвовали в боевых действиях в Сирии, оба награждены различными медалями министерства обороны РФ.

В зоне СВО супругам не довелось встретиться: разлука длилась около трех месяцев. Загир выполнял задачи на Херсонском направлении в должности заместителя командира разведывательного батальона. Его брат с самого начала спецоперации находился в Бахмуте. Там, на передовой, братьям и удалось повидаться.

В сентябре 2023 года в семье Загира и Натальи родился третий ребенок, сын Давид.Теперь они оба, муж и жена, стали участниками проекта «Герои Башкортостана». Загир нашел в себе силы двигаться дальше, открыв новое дело — он ведет собственный канал, где откровенно рассказывает о своей жизни, делится воспоминаниями и надеждами на будущее, вдохновляя тысячи людей своей силой духа. Кроме того, он был признан победителем IV Всероссийской народной премии «Голос героев» в номинации «Герои преодоления».

Майор Загир Валеев награжден орденами Мужества, генерала Шаймуратова и семнадцатью медалями, каждая из которых — свидетельство его доблести и преданности служебному долгу.

— Я благодарен судьбе за то, что остался жив, а главной моей опорой в трудные моменты стала семья и уверенность в том, что наше дело правое, — говорит он.

Можно добавить: еще сидя в инвалидном кресле, майор Валеев представлял свой район и всех ветеранов СВО на VI Всемирном курултае башкир. Вот так из любви к своему дому, к своему народу рождаются патриотизм и преданность всей нашей большой многонациональной России. Кто-кто, а молодые ветераны с сединой на висках знают про это все.