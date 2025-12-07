На роду написано — Родину защищать

В жизни бывают моменты, когда внутренний голос становится призывом, а долг — единственно возможным путем. Эта история — о простом абзелиловском парне, успешном предпринимателе, отце четверых детей, который в зрелом возрасте круто изменил свою жизнь и с оружием в руках встал на защиту страны.

В семье Атауллиных бережно хранится пожелтевшая похоронка: «Ваш муж, красноармеец Атауллин Талха Атауллинович... в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и отвагу, был убит 16 февраля 1942 года...» Он пал под хутором Ягодный в Ростовской области. Для его внука Урала это не просто строчки из архивного документа. Это завет, незримо определивший судьбу. Триггер, который, когда понадобилось стране, явил на свет те стороны личности, о которых, скорее всего, наш герой и сам раньше не подозревал.

Да, Урал Атауллин был далек от мыслей о военной стезе. После службы в армии в начале 1990-х он построил успешный бизнес в родном районе, растил детей, обустраивал дом в селе Аскарово. Но началась специальная военная операция, и что-то щелкнуло внутри.

— Я отслеживал новости, взвешивал все за и против, — вспоминает Урал. — Но в один момент понял: как настоящий мужчина и патриот не могу отсиживаться дома.

Точкой невозврата стало увиденное в сети страшное видео с расстрелом наших молодых солдат. Он понял: после такого уже невозможно жить прежней жизнью. Мир велик и просторен, но для того чтобы под одним небом могли ужиться он и те нелюди в человеческом облике, в нем слишком тесно.

Готовиться к СВО Урал Ишбулатович начал заранее, занялся бегом. Рассудил: умение быстро передвигаться — одно из главных условий, если хочешь выжить. Подав заявление через Госуслуги, он никому не сказал о своем решении — ни жене, ни детям. В конце 2022 года подписал контракт с минобороны. На тот момент ему было 49 лет.

Атауллин предполагал, что попадет в спецподразделение «Ахмат» и даже начал отращивать бороду. Но в военкомате сообщили: его рекомендовали в батальон имени Салавата Юлаева.

— В этот батальон попадают только физически и морально крепкие мужчины. Отбор был тщательный, и не все его прошли, — уточняет ветеран.

Отбор и впрямь был суров: анкеты, тесты, психологические проверки, собеседования на разных уровнях. Урал с товарищами даже договорились: «Если не пройдем — пойдем в «вагнеровцы». Дух патриотизма и желание защищать Родину объединяли всех. Когда вывесили списки принятых и Урал увидел свою фамилию, обрадовался, как мальчишка.

Самым сложным было рассказать обо всем этом семье. Жена плакала, отговаривала. Но деваться некуда, смирилась. Вместе сообщили сыну, что отец уходит защищать Родину, и он теперь — главный защитник и помощник матери (кстати, в этом году Тимур успешно окончил школу и поступил в Московский государственный горный университет). Маленькой дочери сказали, что папа уехал в длительную командировку. Перед отъездом Урал Ишбулатович вышел в свой сад, к яблоням, которые сам посадил, мысленно попрощался и с ними.

Боевое слаживание проходило в Нижнем Новгороде, где башкирских бойцов встречали с оркестром. Здесь, среди молодых сослуживцев Урал Ишбулатович и получил свой позывной — «Дед». Он был старше многих, и его рассудительность, спокойствие и отеческое отношение притягивали к нему ребят. Помогли и школьные уроки НВП, и частые визиты в тир в Аскарово, и наследственность — стрелял отлично.

На СВО «Дед», старший сержант, служил водителем самоходной противотанковой установки в составе противотанкового взвода. Если командир взвода отвечает за общую стратегию и управление людьми, то водитель — за тактическое перемещение и эксплуатацию своей техники в соответствии с полученным приказом.

— В противотанковом взводе водитель входит в экипаж самоходных установок, которые борются с вражеской бронетехникой, обеспечивает их маневренность и развертывание. Главная его задача — оперативно доставлять технику на указанные позиции. Также я возил личный состав и снаряды, а после выполнения боевой задачи нужно было еще и максимально быстро и без потерь эвакуировать всех в безопасное место, — рассказывает боец о своей службе.

С боевыми товарищами они сроднились так, что стали как одна большая семья. Бойцы шутили, подбадривали друг друга, а земляки из Аскарово, Ташбулата, Салавата и Гусевки стали настоящими братьями. Сил бойцам придавали мысли о доме.

— Спокойно на душе становилось только после разговора с домашними, — признается Атауллин.

Командиры в батальоне были грамотные, обеспечение — на высшем уровне. Несколько раз батальон посещал глава Башкортостана Радий Хабиров, что было особенно приятно.

В конце 2024 года, достигнув предельного возраста, «Дед» был демобилизован. Батальон проводил его с почестями, вручил благодарственное письмо за «разумную инициативу, усердие и отличие» и боевой кинжал на память. Но самыми дорогими реликвиями для него остаются флаги Башкортостана и ДНР, гордо реявшие «за ленточкой», с подписями и пожеланиями боевых товарищей.

Возвращение к мирной жизни дается нелегко, но дома рассиживаться и предаваться всяким «фронтовым синдромам» некогда — не позволяют большая семья и хозяйство.

— Перестроиться на мирные рельсы помогли близкие. Считаю большим своим достижением, что полностью отказался от спиртного еще на службе, и это очень помогает восстановлению, — признается ветеран. — А еще мы с женой отдохнули по бесплатной путевке в санатории «Ассы» — такую возможность раз в год предоставляет участникам СВО наша республика, за что большое спасибо, — говорит ветеран.

Он убежден: состоявшийся мужчина, а тем более солдат немыслим без женщины, которая ждет и верит в него. На фронте, по ту сторону мирной жизни, эта простая истина открывается во всей силе.

— Моим ангелом-хранителем была супруга. Я счастлив, что Всевышний послал ее, мой надежный тыл и самую верную поддержку, — делится сокровенным Урал Ишбулатович.

Сейчас вчерашний боец исполняет обязанности директора ЕДДС по Абзелиловскому району. А еще активно передает свой опыт молодежи, встречается со школьниками и участвует в патриотических мероприятиях.

Недавно на фестивале «Ер кото» в Мишкинском районе ему была вручена медаль имени генерала Минигали Шаймуратова.

— Огромную работу проводят сотрудники фонда «Защитники Отечества» и лично Гульнур Кульсарина, — отмечает Атауллин. — Она лично знает многих бойцов, родителей, жен погибших и всегда готова помочь.

Слушая его неторопливый рассказ, понимаешь: неслучайно этого человека зовут Урал. Как и его легендарный тезка, Урал-батыр, он не дрогнул в час испытаний — просто без громких слов встал на защиту правды и всего того, что ему дорого. В наших парнях продолжает жить дух батыра, и значит, не иссякнет сила родной земли.

