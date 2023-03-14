В бой пойдут одни «старики»

В регионе сформировано воинское подразделение для участия в СВО, получившее название «Ватан».

Его особенность в том, что подавляющее большинство его бойцов — уроженцы Башкирии с реальным опытом участия в боевых действиях, в том числе на территории новых регионов России.

Помимо земляков в соединение вошли отставники военной службы, ветераны боевых действий, офицеры запаса и из других регионов России — от Калининграда до Дальнего Востока. Как рассказал газете «Республика Башкортостан» один из инициаторов формирования отряда, участник СВО Ильгиз «Уршак» Султанмуратов, на призыв, обращенный к патриотам, откликнулось даже больше людей, чем требовалось.

— Костяк подразделения составят бойцы, прошедшие горячие точки. Вы все видели, что наши джигиты часто выходят с инициативами создания новых именных подразделений. Это показатель высокого патриотизма наших мужчин, верности воинским традициям предков. К словам нашего народного героя Фаниса Хусаинова, что «…мамы нас родили не для того, чтобы лежать дома», можно справедливо добавить — «когда зовет Родина!» — говорит Ильгиз Султанмуратов.

Специальная военная операция ярко продемонстрировала, что сформированные по народной инициативе и поддержанные всесторонней заботой Башкирии подразделения показывают хорошие результаты, стойко переносят лишения и тяготы службы, верно защищают Донбасс, Запорожье и Херсонщину. По словам бойцов отряда «Ватан», одним из важных факторов вступления именно в этот сводный отряд стало то, что командовать им будет уже давно известный в российской армии военнослужащий из Башкирии с позывным «Самурай».

— Здесь новичков нет, все — настоящие мужчины, рабочие настоящей войны, и, более того, за спиной у нас остаются те, кому не хватило места. Всем необходимым обмундированием и оружием нас обеспечит армия. Воевать не страшно, если делать это умеючи и если идешь биться за правое дело. Победа непременно будет за нами, — как-то буднично спокойно сказал нам начальник штаба отряда с позывным «Миротворец».

Многие добровольцы отряда получили нашивки с позывными, которые уже испытаны в боях, в том числе в ходе СВО: «Бармалей», «Паровоз», «Т-34», «Левша», «Базука», «Исян», «Чекист»… Ребята знают друг друга и по службе в шаймуратовцах и доставаловцах, а кому-то придется обновить опыт после давних кавказских или недавних сирийских событий.

— Я до этого уже служил по контракту в 2016 году на Украине в составе миротворческих сил. В предшествующие СВО пять лет овладевал мирной профессией, семья появилась, дети. Но я прекрасно понимаю, видел, что могут творить накачанные западной идеологией украинские неофашисты. И если мои друзья, товарищи, братья едут, почему должен оставаться в стороне я? В составе шестой роты доставаловского батальона я был единственным из Зианчуринского района, вот и позывной поэтому взял «Исян», ведь у слова еще есть значение «счастливчик». Вместе с воинской частью «Самурая» стояли в Запорожье, защищали населенные пункты, поэтому и теперь откликнулся на его призыв, — рассказал журналистам «Республики Башкортостан» круглолицый улыбчивый боец. — В отряде больше половины — мои земляки, все уже бывали на СВО. Знания и умения имеются. Мне тоже не привыкать — десантник, успел повоевать и в ПВО, и в пехоте, а теперь вот в артиллерии будем. Мы четко понимаем, что идем воевать за чистое небо, за мир и будущее. Лучше уж там, на рубежах, чем, не дай Бог, отражать нападение на нашу землю. А то, что это вполне вероятно, мы уже по намерениям украинских неонацистов совершенно определенно поняли в Донбассе, в Запорожье, на Херсонщине.

Наблюдали мы за ребятами «Ватана», совсем не похожими на взволнованную студенческую молодежь, все у них как-то по-рабочему, по-мужски. Похоже, больше их интересовали бытовые вопросы: что готовить, какую экипировку лучше подобрать, как завершить оформление документов, быстрее пройти медкомиссию. Наверное, потому, что с патриотическим настроем у них все в порядке. Мужчины должны защищать Отечество, воевать — мужская работа.

Из Октябрьского записался в отряд еще один бывший доставаловец с позывным «Кочевник». Спокойный, уверенный, с жестким, крепким рукопожатием. Он, офицер запаса, отработал один контракт на СВО и возвращается на передовую снова. Потому что «никто, кроме нас».

— Мы уже точно знаем, где и как будем служить Родине. Поэтому со спокойной душой отправляемся на СВО, тем более, уверены, что о наших семьях и детях Башкирия позаботится. А дело мужчины — защитить соотечественников там, где это нужно, особенно когда он умеет это делать, — размышляет вслух «Кочевник».

— Минобороны нас всем обеспечит, что касается воинского снаряжения, оружия, контракты будем заключать непосредственно в воинской части, куда скоро прибудем для боевого слаживания. Если республика дополнительно окажет нам помощь в материальном обеспечении — техникой, особенно грузовой и инженерной, электроникой, коптерами, рациями, бытовыми вещами и элементами экипировки — будем только рады. Моя же задача, и я вам это обещаю — сделать так, чтобы вы вернулись с победой домой целыми и невредимыми. Воевать — не страшно, воевать — почетно, и тот, кто умеет это делать, просто не должен отсиживаться в тылу, — с такими словами обратился к бойцам «Ватана» их командир «Самурай».

Напомним, что сейчас в республике идет формирование еще двух добровольческих батальонов для участия в СВО. Один будет носить имя Даяна Мурзина, второй — «Северные амуры». Первый, по сообщению штабов подразделений, уйдет под кураторство минобороны, второй — Росгвардии.