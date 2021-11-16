Антитеррористическая комиссия Республики Башкортостан: 8 (347) 280-80-15
ФСБ России: 8 (495) 224-22-22, 8 (800) 224-22-22
Телефон дежурного УФСБ по РБ: 8 (3472) 72-99-44
Телефон доверия УФСБ по РБ: 8 (3472) 73-73-72
МВД России: 8 (800) 222-74-47, 8 (495) 667-74-47
Дежурная часть МВД по РБ: 8 (347) 272-08-05, 8 (347)279-39-02
Телефон доверия МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92
МЧС России: 8 (495) 449-99-99
МЧС по РБ: (347) 233-99-99
Телефоны оперативных служб в случае чрезвычайных ситуаций
Единая диспетчерская служба: 112
Пожарная служба: 01; 101 (с мобильного)
Полиция: 02; 102 (с мобильного)
Скорая медицинская помощь: 03; 103 (с мобильного)
Аварийная газовая служба: 04; 104 (с мобильного)