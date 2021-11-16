-15 °С
Облачно
Подписаться на Google НовостиПодписаться на Яндекс НовостиАнтитеррор

Антитеррор

Антитеррористическая комиссия Республики Башкортостан: 8 (347) 280-80-15

ФСБ России: 8 (495) 224-22-22, 8 (800) 224-22-22

Телефон дежурного УФСБ по РБ: 8 (3472) 72-99-44

Телефон доверия УФСБ по РБ: 8 (3472) 73-73-72

МВД России: 8 (800) 222-74-47, 8 (495) 667-74-47

Дежурная часть МВД по РБ: 8 (347) 272-08-05, 8 (347)279-39-02

Телефон доверия МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92

 

МЧС России: 8 (495) 449-99-99

МЧС по РБ: (347) 233-99-99

 

Телефоны оперативных служб в случае чрезвычайных ситуаций

Единая диспетчерская служба: 112

Пожарная служба: 01; 101 (с мобильного)

Полиция: 02; 102 (с мобильного)

Скорая медицинская помощь: 03; 103 (с мобильного)

Аварийная газовая служба: 04; 104 (с мобильного)

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика