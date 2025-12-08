-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
ЖКХ
8 Декабря , 17:14

В Уфе собрание жильцов признали незаконным из-за подделки подписей

Решение по иску госкомитета по жилищному и строительному надзору вынес Советский районный суд Уфы, сообщили в ведомстве.

В Уфе собрание жильцов признали незаконным из-за подделки подписей
В Уфе собрание жильцов признали незаконным из-за подделки подписей

Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа и признал недействительными протокол от 29 апреля 2024 года и все решения общего собрания собственников дома по улице Обской, 5.

Поводом для разбирательства стало коллективное обращение в госкомитет жильцов дома. Они сообщили о нарушениях при проведении собрания и подделке подписей. Госкомитет провел выездную проверку. Выборочный опрос собственников, чьи данные фигурировали в протоколе, полностью подтвердил эти факты. Многие жильцы заявили, что не заполняли бюллетени, а ряд подписей был проставлен от имени прежних владельцев квартир или уже умерших граждан.  

После исключения недостоверных голосов доля участвовавших в собрании собственников составила 34 процента. А поскольку кворума не было, собрание признано неправомочным.

Еще одним нарушением стала фальсификация данных о председателе собрания. Указанный в протоколе гражданин заявил, что не проводил собрание, не участвовал в нем и не подписывал протокол.

Решение суда восстановило законные права собственников и подтвердило эффективность контроля со стороны жилнадзора.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru