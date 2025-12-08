В Уфе собрание жильцов признали незаконным из-за подделки подписей

Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа и признал недействительными протокол от 29 апреля 2024 года и все решения общего собрания собственников дома по улице Обской, 5.

Поводом для разбирательства стало коллективное обращение в госкомитет жильцов дома. Они сообщили о нарушениях при проведении собрания и подделке подписей. Госкомитет провел выездную проверку. Выборочный опрос собственников, чьи данные фигурировали в протоколе, полностью подтвердил эти факты. Многие жильцы заявили, что не заполняли бюллетени, а ряд подписей был проставлен от имени прежних владельцев квартир или уже умерших граждан.

После исключения недостоверных голосов доля участвовавших в собрании собственников составила 34 процента. А поскольку кворума не было, собрание признано неправомочным.

Еще одним нарушением стала фальсификация данных о председателе собрания. Указанный в протоколе гражданин заявил, что не проводил собрание, не участвовал в нем и не подписывал протокол.

Решение суда восстановило законные права собственников и подтвердило эффективность контроля со стороны жилнадзора.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.