В Башкирии массово присоединят к сетям новоселов

На данный момент ведется электрификация двух новых микрорайонов на окраине города Дюртюли, где выделено около 600 земельных участков, сообщает пресс-служба «Башкирэнерго».

Фото: пресс-служба "Башкирэнерго".

Город в западной части Башкирии окружен несколькими населенными пунктами, два из которых и стали центрами жилищной застройки. Сетевая компания в селах Иванаево и Кушулево за несколько лет построила 20 километров высоковольтных электролиний, ввела в эксплуатацию четыре трансформаторные подстанции.

Электрификация обоих микрорайонов близится к завершению. Администрация города готовится приступить к выделению большого массива земельных участков еще в одном пригородном селе Новобиктово. Это значит, что высокий темп техприсоединения новоселов сохранится, и Октябрьские электрические сети ООО «Башкирэнерго» ведут здесь подготовку к массовому строительству сетевой инфраструктуры.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
