В Башкирии массово присоединят к сетям новоселов

Город в западной части Башкирии окружен несколькими населенными пунктами, два из которых и стали центрами жилищной застройки. Сетевая компания в селах Иванаево и Кушулево за несколько лет построила 20 километров высоковольтных электролиний, ввела в эксплуатацию четыре трансформаторные подстанции.

Электрификация обоих микрорайонов близится к завершению. Администрация города готовится приступить к выделению большого массива земельных участков еще в одном пригородном селе Новобиктово. Это значит, что высокий темп техприсоединения новоселов сохранится, и Октябрьские электрические сети ООО «Башкирэнерго» ведут здесь подготовку к массовому строительству сетевой инфраструктуры.