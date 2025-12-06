-18 °С
Жилнадзор Башкирии призвал бороться с недобросовестными управляющими компаниями

Госкомитет Башкортостана по жилищному и строительному надзору считает необходимым ужесточить лицензирование управляющих компаний для защиты интересов жильцов. Первый зампред ведомства Александра Авдеева на заседании в Курултая Республики Башкортостан назвала реформу лицензионных требований главным инструментом для улучшения качества предоставления услуг ЖКХ.

Выступая с докладом об исполнении закона РБ «Об организации лицензирования», Александра Авдеева заявила, что квалификационные требования, предъявляемые исключительно к руководителю, не гарантируют качества работы всей организации.

В связи с этим Госкомитет подготовил конкретные предложения по изменению федерального законодательства. Главное из них — закрепить в Жилищном кодексе РФ проверку факта непродления лицензии из-за нарушений. Это должно навсегда закрыть пробел, когда компания, лишившись лицензии, мгновенно получает её на тоже самое юридическое лицо и продолжает работу, игнорируя предписания и жалобы жильцов.

В своём выступлении первый зампред привела статистику, свидетельствующую о системном кризисе. За 11 месяцев 2025 года поступило свыше 24 тысяч обращений граждан, из которых 54% — жалобы на работу УК. Выявлено более 31 тысячи нарушений в сфере управления МКД. В суды подано 134 иска для принудительного исполнения предписаний и даже аннулирования лицензий — три иска.

«Выданные предписания часто игнорируются, а штрафы не меняют подход к работе. Единственный действенный способ — не допускать на рынок те компании, которые уже исчерпали кредит доверия и проявили себя как недобросовестные исполнители социально-ответственного бизнеса. Ужесточение лицензирования — это вопрос защиты прав миллионов жителей республики», — заявила Авдеева.

Параллельно с законодательными инициативами Госкомитет меняет и свою повседневную работу. С 2026 года акцент смещается на предупреждение проблем: запланировано 29 профилактических визитов к управляющим организациям, а записаться на консультацию можно через «Госуслуги». Однако, как отметила Александра Авдеева, профилактика будет по-настоящему эффективна только вместе с жёсткими правилами отсева нерадивых компаний на этапе лицензирования. Предложения Госкомитета направлены на то, чтобы сделать лицензирование реальным знаком качества управляющих компаний, а не простой формальностью.

Фото: Госжилнадзор РБ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
