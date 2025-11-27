-18 °С
ЖКХ
27 Ноября , 23:43

В райцентре Башкирии будет построен водопровод за 3,6 миллиарда рублей

В башкирском городе Благовещенске — центре одноименного района объявлены торги для определения подрядчика, который осуществит строительство долгожданного водопровода.

Уже в следующем году начнутся работы. Общая стоимость нового магистрального водовода составляет более 3,6 миллиарда рублей, и уже подтверждено финансирование первой очереди — около 900 миллионов рублей, сообщила глава Благовещенского района Анна Карабанова.

«Работа предстоит большая и долгосрочная. Проект будут реализовывать в течение четырех лет. Планируется проложить 32 километра нового трубопровода и построить современный резервуар для запаса чистой воды. Проект реализуют по поручению главы Башкирии Радия Хабирова», — поделилась подробностями руководитель района.

Фото: Александр ДАНИЛОВ и из аккаунта Анны КАРАБАНОВОЙ.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
