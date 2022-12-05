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Вчера, 12:41

Радий Хабиров потребовал разобраться, где выделенные на отсыпку дорог в СНТ миллионы

Выделенные из республиканского бюджета 50 миллионов рублей на создание инфраструктуры садовых товариществ не дошли до адресатов. Об этом заявил сегодня, 5 декабря, на оперативном совещании правительства в ЦУРе глава Башкирии Радий Хабиров.

Радий Хабиров потребовал разобраться, где выделенные на отсыпку дорог в СНТ миллионы
Радий Хабиров потребовал разобраться, где выделенные на отсыпку дорог в СНТ миллионы

В первую очередь руководитель региона обратился к главам Уфы и Чишминского района.

- Мы первый раз в этом году выделили на садоводов 50 миллионов рублей, - отметил Радий Хабиров. -  Нет ничего проще, на мой взгляд, сделать отсыпку дорог. Никто не просил асфальт. Даже маленькие траты наше контрольное управление проверяет, сотрудники выехали, подсчитали. Где-то на 6 сантиметров меньше положили, значит, на сотни и тысячи кубов меньше отсыпали гравия. Даже с этих 50 миллионов куда-то ушли деньги.

На вопрос о принятых решениях ему доложили, что проводится проверка, встречались с заказчиками и подрядчиками работ

На что глава региона все материалы поручил собрать и направить в прокуратуру, «если есть уголовное преступление, пусть сажают!».

- Давайте им сделаем нормальные дороги, - продолжил Радий Хабиров. - Я видел, как хорошо главы умеют отсыпать. А здесь колея такая – конечно, если не хватает материала. В феврале-марте мы встречались с садоводами и пообещали помочь. Теперь что я им скажу, с 50 миллионов половину или сколько разворовали?!...

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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