Уфа присоединилась к акции «Розовая лента»

«Наверное, вчера многие уфимцы заметили розовую подсветку мечети «Ар-Рахим» и моста через Белую в Уфе. Наша столица присоединилась к акции «Розовая лента». Ее цель — борьба с раком молочной железы, самым распространенным онкологическим заболеванием, в том числе и в республике. Так мы еще раз напоминаем жителям о том, как важно беречь себя и своих близких», — написал глава республики.

Неделя борьбы с раком молочной железы, объвленная Министреством здравоохранения Рф, проходит с 12 по 18 октября 2026 года. Ее цель — повысить осведомленность женщин о важности регулярной профилактики и ранней диагностики, так как при своевременном выявлении этого заболевания шансы на успешное лечение значительно возрастают.

«Мы направляем сюда много энергии — развиваем скрининговые программы, в том числе с использованием искусственного интеллекта, проводим диспансеризацию, профосмотры, отправляем по республике «поезда здоровья». Могу сказать, что мы в Башкортостане добились определенных успехов. За последние 10 лет уровень диагностики рака на ранних стадиях увеличился на 17%. Благодаря этому, а еще хорошим методам лечения, растет продолжительность жизни пациентов с таким диагнозом», — отметил Радий Хабиров.

Ключевую роль в лечении играет Республиканский клинический онкодиспансер. Здесь проводятся уникальные высокотехнологичные операции. Развиваются телемедицинские консультации — врачи на местах всегда могут посоветоваться с уфимскими специалистами. На базе РКОД работают Онкоцентр дистанционной лучевой диагностики и Центр управления рисками.

«Наши врачи помогают в самых сложных случаях. Низкий им за это поклон. Но все же обращаться к ним нужно вовремя, пока не стало слишком поздно», — напомнил глава республики.

Напомним, маммография входит в программу диспансеризации в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Женщинам от 40 до 75 лет включительно ее проводят раз в два года.

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