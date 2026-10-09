В Башкирии спасли пострадавшего от пожара благодаря санитарной авиации

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Раевскую центральную районную больницу. Там ему оказали первую медицинскую помощь и провели телемедицинскую консультацию со специалистами Республиканского ожогового центра на базе ГКБ № 18. Было решено экстренно перевезти пациента в Уфу.

Бригада санитарной авиации транспортировала пострадавшего в Республиканский ожоговый центр. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное.

«Санитарная авиация дает нам возможность оперативно доставлять пациентов в республиканские центры. Если состояние пострадавшего не позволяет провести транспортировку, бригада медиков оказывает помощь на месте. Спасибо коллегам за их труд: они, как и все остальные медики, готовы в любое время прийти на помощь», — написал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин на своей странице в соцсетях.

Фото: сайт правительства РБ