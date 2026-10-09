+13 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Здоровье
9 Октября , 11:47

В Башкирии спасли пострадавшего от пожара благодаря санитарной авиации

В Альшеевском районе произошел пожар в частном доме. Его 67-летний житель получил серьезные ожоги.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Башкирии спасли пострадавшего от пожара благодаря санитарной авиацииВ Башкирии спасли пострадавшего от пожара благодаря санитарной авиации
В Башкирии спасли пострадавшего от пожара благодаря санитарной авиации

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Раевскую центральную районную больницу. Там ему оказали первую медицинскую помощь и провели телемедицинскую консультацию со специалистами Республиканского ожогового центра на базе ГКБ № 18. Было решено экстренно перевезти пациента в Уфу.

Бригада санитарной авиации транспортировала пострадавшего в Республиканский ожоговый центр. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное.

«Санитарная авиация дает нам возможность оперативно доставлять пациентов в республиканские центры. Если состояние пострадавшего не позволяет провести транспортировку, бригада медиков оказывает помощь на месте. Спасибо коллегам за их труд: они, как и все остальные медики, готовы в любое время прийти на помощь», — написал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин на своей странице в соцсетях.

Фото: сайт правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru