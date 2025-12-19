Минздрав Башкирии напомнил об ответственном отношении к своему здоровью

ВОЗ определяет ответственное отношение к здоровью как способность отдельных лиц, семей и сообществ укреплять и поддерживать свое здоровье, предотвращать болезни. Быть ответственным за свое здоровье означает не ждать проблем, а осознанно выстраивать свою жизнь, чтобы их предотвратить.

— По оценкам специалистов, на 50-55 процентов здоровье человека зависит именно от образа жизни, на 20 процентов — от окружающей среды, на 18-20 процентов — от генетической предрасположенности и лишь на 8-10 процентов — от здравоохранения, — напомнила главный врач больницы скорой медицинской помощи Уфы Ирина Карамова. — Ответственное отношение к здоровью — это не только соблюдение здорового образа жизни, но и регулярная проверка состояния собственного здоровья, профилактические посещения врача, ответственное использование лекарственных препаратов и исключение вредных привычек.

Сохранить здоровье помогут регулярные физические нагрузки, правильное питание, отказ от вредных привычек, забота о психическом здоровье, а также регулярное прохождение профилактических обследований и диспансеризации.

Фото: сайт Диагностического центра Москвы