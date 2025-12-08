В поликлиниках Башкирии внедрены принципы бережливого производства

В медицинских учреждениях республики значительно улучшилось качество и доступность медицинской помощи благодаря внедрению принципов бережливого производства. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин на оперативном совещании в правительстве республики.

Внедрение принципов бережливого производства в учреждениях здравоохранения началось в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» и проекта «Новая модель организации оказания медицинской помощи». К 2024 году была проведена масштабная работа: в поликлиниках появились открытые регистратуры и комфортные зоны ожидания, удобная навигация и единый фирменный дизайн.

— Активное внедрение цифровых инструментов и сервисов позволяет повысить доступность и контроль за оказанием медицинской помощи, создать надежные онлайн коммуникации с пациентом через единый медицинский портал и мобильное приложение, активно проводить телемедицинские консультации, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья, — рассказал глава регионального минздрава.

За пять лет реализовано 1565 проектов по бережливости. Основные результаты — ожидание неотложной помощи и приема у врача сократилось на 20 процентов, а удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинской помощи поднялась с 42,5 процентов в 2022 году до 60,6 процентов в 2024 году.

С 2025 года эта работа продолжается в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального проекта «Производительность труда». Теперь проект охватывает не только поликлиники, но также стационары и стоматологии.

Фото автора