Гастроэнтерологи: Почувствовали дискомфорт в желудке — бегом к врачу

Специалисты поделились с нашими читателями основными тезисами профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Для того, чтобы не допустить нарушений пищеварения, важно правильно питаться, включать в рацион достаточное количество клетчатки, а также снижать количество трансжиров, полуфабрикатов и других обработанных продуктов.

Важно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры для того, чтобы убедиться в отсутствии злокачественных новообразований желудка и толстой кишки.

Вредные привычки, недостаточная физическая активность, нерациональное питание — основные факторы риска развития нарушений ЖКТ.

О первых симптомах болезней ЖКТ рассказала корреспонденту врач-гастроэнтеролог Республиканской клинической больницы имени Г. Куватова Инна Никитина.

Она отметила, что даже незначительный дискомфорт может и должен стать поводом для обращения к специалисту. Тревожными признаками врачи считают утреннюю тошноту, постоянное чувство тяжести, ощущение неполного опорожнения кишечника, неприятный запах изо рта.

Также предупреждающими симптомами являются покалывания в правом или левом подреберье, необычные ощущения после еды — чувство, что пища слишком быстро переварилась, сосущие боли в верхней части живота.

Инна Никитина просит обратить внимание на ночные проявления болезни. Если вы просыпаетесь от дискомфорта без видимых причин, это может указывать на проблемы с ЖКТ.

— Эти первые тревожные симптомы должны насторожить пациента: нужно проверить свой желудочно-кишечный тракт, — призывает Инна Никитина. И просит: «Не игнорируйте сигналы своего организма».

Фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.