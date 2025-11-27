-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Здоровье
27 Ноября , 10:29

В Башкирии увеличат список медицинских услуг, которые можно получить по ОМС

Прежде всего увеличится сам бюджет территориального фонда ОМС, он превысит 105 миллиардов рублей. Финансирование на одного застрахованного увеличится с 27,4 до 29 тысяч рублей.

В Башкирии увеличат список медицинских услуг, которые можно получить по ОМС
В Башкирии увеличат список медицинских услуг, которые можно получить по ОМС

С 2026 года в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи включат телемедицинские консультации и дистанционный мониторинг для пациентов с хроническими заболеваниями.

Особое внимание уделят больным диабетом и гипертонией, которые смогут проходить наблюдение удаленно. Также в новом году увеличат квоты на ЭКО, онкологическую и кардиологическую помощь.

Впервые за счет ОМС начнут проводить операции по пересадке почек, сообщила на заседании Госсобрания директор территориального фонда ОМС по Республике Башкортостан Юлия Кофанова.  Почти вдвое вырастет количество мест в дневных стационарах для лечения гепатита С.

Планируется, что расширение перечня услуг улучшит доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей республики.

Фото: министерство здравоохранения Башкирии.

В Башкирии увеличат список медицинских услуг, которые можно получить по ОМС
В Башкирии увеличат список медицинских услуг, которые можно получить по ОМС
В Башкирии увеличат список медицинских услуг, которые можно получить по ОМС
Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru