В Башкирии увеличат список медицинских услуг, которые можно получить по ОМС

С 2026 года в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи включат телемедицинские консультации и дистанционный мониторинг для пациентов с хроническими заболеваниями.

Особое внимание уделят больным диабетом и гипертонией, которые смогут проходить наблюдение удаленно. Также в новом году увеличат квоты на ЭКО, онкологическую и кардиологическую помощь.

Впервые за счет ОМС начнут проводить операции по пересадке почек, сообщила на заседании Госсобрания директор территориального фонда ОМС по Республике Башкортостан Юлия Кофанова. Почти вдвое вырастет количество мест в дневных стационарах для лечения гепатита С.

Планируется, что расширение перечня услуг улучшит доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей республики.

Фото: министерство здравоохранения Башкирии.