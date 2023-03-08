Новые наркозно-дыхательные аппараты получили больницы Башкирии

Современная техника позволит качественно проводить больным анестезию при операциях, вентиляции легких, а также мониторинг параметров жизнедеятельности органов. Общая стоимость полученного больницами оборудования по нацпроекту – более 67 млн. рублей.

Один из современных медаппаратов получила Толбазинская центральная районная больница. Наркозный аппарат Venar, стоимостью 4,2 млн рублей предназначен для пациентов любого возраста. Это современное, компактное устройство с возможностью изменения функций при подаче ингаляционной анестезии с помощью кислорода, закиси азота и паров жидких анестетиков.

- Ингаляционную анестезию можно подавать спонтанным способом или управляемой вручную, чаще всего автоматической, вентиляции, с помощью встроенного аппарата ИВЛ при высокой степени безопасности пациента и обслуживающего персонала, - комментирует главный врач Толбазинской ЦРБ Роберт Иштуков. - Безопасность обеспечивается спирометрическим монитором аппарата и дополнительным мониторингом.

Также в эту райбольницу поступил аппарат искусственной вентиляции легких «АВЕНТА-М» стоимостью более 1 млн рублей. Оборудование предназначено для длительной вентиляции взрослых пациентов, а также детей весом от пяти килограммов в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

По словам специалистов, аппарат предоставляет пользователю широкий выбор режимов и параметров вентиляции, что позволяет проводить качественную вентиляцию пациентов в любых клинических ситуациях. Новая техника обеспечивает мониторинг всех основных параметров дыхания и респираторной механики пациента, включая мониторинг содержания углекислого газа в выдыхаемой смеси (EtCO2) и мониторинг насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2).

Фото пресс-службы минздрава РБ.