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Сегодня, 13:30

Глава Роспотребнадзора Башкирии рассказала о новом штамме коронавируса «Кракен»

Главный санитарный врач республики Анна Казак прокомментировала эпидситуацию в Башкирии в связи с обнаружением в России первого случая заболевания новым штаммом ковида, подвариантом «Омикрона» «Кракеном».

Глава Роспотребнадзора Башкирии рассказала о новом штамме коронавируса «Кракен»
Глава Роспотребнадзора Башкирии рассказала о новом штамме коронавируса «Кракен»

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что новый штамм в Башкирии пока не зафиксирован, пробы регулярно направляются на секвенирование. Но уверена, жителям республики не нужно пребывать в иллюзиях – «постоянно идет миграция населения, и вирус мигрирует из страны в страну».

Анна Казак призвала жителей республики соблюдать меры личной санитарной безопасности, поскольку «Кракен» отличается от предшественников и «Омикрона» еще большей скоростью распространения и высокой заразностью.

- Определенная иммунная защита к COVID-19 сейчас есть почти у каждого из нас, - подчеркнула она. - Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно соблюдать установленные Роспотребнадзором правила.

Передается он от человека человеку воздушно-капельным путем, поэтому от носителей вируса защитит маска. К счастью, вызванное им заболевание переносится в легкой и средней степени тяжести, без высокой летальности. В группе риска дети, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями.

Сегодня, 12 января, стало известно, что первый случай заражения новым субвариантом Омикрона - XBB.1.5 «Кракен» зафиксирован в Пензенской области России.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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